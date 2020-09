Ölümle tehdit edilen doktor: Kol kırılsın yen içinde kalmasın

Fatih TURAN/TRABZON, (DHA) TRABZON'da hastanede vefat eden yaşlı adamın oğlu tarafından telefonla aranıp, "Benim acım sıcakken senin çocuklarını yetim bırakmak istemem" denilerek tehdit edilen doktor Dr. Yılmaz Babutçu, "O kişiyi hayatımda hiç görmedim, tanımıyorum. İnsanlar bu tür olayları duysun. Kol kırılsın yen içinde kalmasın. Bu tür şiddet olaylarını hep birlikte el ele gerçek manada önleyelim" dedi.

Trabzon'da önceki gün tedavi gördüğü Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi´nde babası vefat eden Tuncay Yalçınkaya, telefonla aradığı Dr. Yılmaz Babutçu'ya tehditte bulundu. Doktorun Trabzon'u terk etmesini isteyen Yalçınkaya, "Defol git Trabzon'dan. Benim acım çok sıcak. Babamı senden dolayı kaybettim. Benim acım sıcakken senin çocuklarını yetim bırakmak istemem. Bak sana mertlik yapıyorum. Allah rızası için kenti terk et, yoksa beni katil edersin" dedi. Doktor, başka hasta yakınları tarafından cep telefonu kamerasıyla kayda aldığı görüşmedeki tehdit anlarına ait görüntüleri, sosyal medya hesabından paylaştı. Şikâyet ve tepkiler üzerine olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ADLİ KONTROLLE SERBEST BIRAKILDI

Soruşturma kapsamında jandarma ekiplerince, Of ilçesinde gözaltına alınan Tuncay Yalçınkaya, ifade işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı mahkemece, yurt dışı yasağı ile birlikte Dr. Babutcu'nun ev ve iş yerine yaklaşmama yasağı konularak, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

`HERKES KENDİ HESABINI KENDİ GÖRMEMELİ´

Telefonla arayarak tehdit savuran şüpheliyi hiç görmediği ve tanımadığını belirten Dr. Yılmaz Babuçtu, yaşanan o anları Demirören Haber Ajansı´na (DHA) anlattı. Dr. Babutçu, "Olan biten her şey ortada. Babasını ölümüne benim sebep olduğumu iddia ediyor. O görüşme sırasında poliklinikte hastalar da vardı. Hoparlörü açtım oradaki insanlar da duysun istedim. Tehditler sürünce vatandaşın biri de bu anları görüntülemiş. O kişiyi hayatımda hiç görmedim, tanımıyorum. Neden paylaştım; insanlar bu tür olayları duysun istedim. Kol kırılsın yen içinde kalmasın. Bu tür şiddet olaylarını hep birlikte el ele gerçek manada önleyelim. Eğer öyle bir iddian varsa bunun yöntemi bu değil. Herkes kendi hesabını kendi görmemeli" dedi.DHA-Genel Türkiye-Trabzon Fatih TURAN

2020-09-27 12:08:18



