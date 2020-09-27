İstanbul'da da hissedilen bir deprem meydana geldi

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Sahasında Yeni Malatyaspor'u 31 mağlup ederek haftayı 3 puanla kapatan Trabzonspor'da moraller yerinde. Bordomavililer Süper Lig'in 4. haftasında deplasmanda oynayacağı Gaziantep FK maçı hazırlıklarına başladı.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde Teknik Direktör Eddie Newton yönetiminde yapılan antrenmanda oyuncular iki grup halinde çalıştı. Birinci gruptaki oyuncular toparlanma, ikinci gruptaki oyuncular ise telafi antrenmanı gerçekleştirdi.

Yarını izinli olarak geçirecek olan bordomavililer salı günü yapacağı antrenmanla Gaziantep FK maçı hazırlıklarını sürdürecek.

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