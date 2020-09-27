Trabzon'da otomobilin çarptığı motosikletli ağır yaralı

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Salim SARIKOÇ/ARSİN (Trabzon), (DHA) TRABZON´un Arsin ilçesinde, otomobilin çarpması sonucu motosikletten yola savrulan sürücü Cemal H., ağır yaralandı.

Kaza, saat 14.30 sıralarında, ilçeden geçen Karadeniz Sahil Yolu´nun Yeşil Yalı mevkisinde meydana geldi. Trabzon´dan Rize yönüne giden Nuray T.'nin kullandığı 37 DR 446 otomobil, iddiaya göre, tali yoldan ana yola çıkan Cemal H.'nin kullandığı 55 ABD 777 plakalı motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle devrilen motosikletteki sürücü, yola savrularak, yaralandı. İhbarla kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalede bulunduğu Cemal H., ambulansla Arsin Devlet Hastanesi´ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Cemal H.´nin sağlık durumunun kritik olduğu belirtildi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.DHA-Güvenlik Türkiye-Trabzon / Arsın Salim SARIKOÇ

2020-09-27 15:19:26



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