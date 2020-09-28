Trabzon Arsin OSB’de yer altı kablolu enerji nakli için ilk kazı çalışmaları başladı

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Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı tarafından cazibe merkezlerini destekleme programı kapsamında desteklenen “Trabzon Arsin Organize Sanayi Bölgesi Enerji Nakil Hattı Projesinde” yüklenici firma ile sözleşme imzalanmasının ardından bölgede ilk kazı çalışması yapıldı.

Nurettin Bozali Demir Mühendislik firması tarafından yürütülen çalışma TEİAŞ Arsin trafo merkezinden başlayarak Arsin iç yolu ve TrabzonRize karayolunun kuzeyinden devam ederek, Organize Sanayi Bölgesinde yapılacak dağıtım merkezinde sonlandırılacaktır.

Trabzon Arsin Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Erkut Çelebi, “Yer Altı Kablolu Enerji Nakil Hattı için inşaat çalışmalarını tamamlayarak çok yakında faaliyete geçireceğiz. Sanayicilerimize şimdiden hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

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