Araklılı avcılar 400 kiloluk domuza acımadı

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Trabzon'un Araklı ilçesinde ekili alanlara büyük zarar veren yaklaşık 400 kiloluk dev domuz avcılar tarafından vuruldu.

Köylülerin tarlalarında yeni yetişen ekin mahsullerine büyük zarar veren, çiftçileri bezdiren dev domuzun avlanması için avcılardan yardım istedi. Ali Koç, Emirhan Aydın, Halil Hancı ve Aydın Çakıroğlu isimli avcılar tarafından tarafından başlatılan avdan sonra dev domuz vuruldu. Yaklaşık 400 kilo domuzun azı dişlerinin boyu yaklaşık 10 cm olarak ölçülürken, avcılar vurdukları domuzla birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.

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