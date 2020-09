Burhan Eşer: "Eksik kupaları tamamlamaya geldik"

Şampiyonluk hedefi için Hekimoğlu Trabzon FK'ya geldiğini söyleyen tecrübeli oyuncu Burhan Eşer, "Güzel bir aile ortamı oluştuğunda her şey çok daha iyi olacak. Bu nedenle kulübümüzün eksik olan kupalarına talibiz" dedi.

Hekimoğlu Trabzon FK'nın bu sezon kadrosuna kattığı ve son oynanan Amed SF maçında 2 gol, 1asist kaydeden Burhan Eşer, açıklamalarda bulundu. Hekimoğlu Trabzon FK’nın yeni bir takım kurduğunu söyleyen Burhan Eşer, “Yeni bir oluşum oldu. 2 maçta 4 puan topladık. Daha iyisi olabilirdi. Uyum sorununu aştığımızda çok daha iyi olacağız” dedi.

Kalite anlamında iyi bir takıma sahip olduklarını da ifade eden Burhan Eşer, “Çok sayıda yeni isim var. Genel anlamda kaliteli oyuncular var. Güzel bir aile ortamı oluştuğunda her şey çok daha iyi olacak. Buraya şampiyonluk hedefi olduğu için geldik hepimiz. Bu nedenle kulübümüzün eksik olan kupalarına talibiz. Bu sezon 2. Lig’de şampiyon olup şampiyonluk kupasını müzemize koymak istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Kulübün harika bir tesise sahip olduğunu da ifade eden yıldız isim, “Bu tesisi Türk futboluna kazandıran başkanımız Celil Hekimoğlu’na teşekkür ediyorum. Bu tarz insanların her zaman Türk futbolunun içinde olması gerekiyor. Bana şampiyonluk hedefleri olduğu için teklif yaptılar. Projelerini anlattılar. Ben de şampiyonluk için geldim. Buraya geldikten sonra çok doğru bir karar verdiğimi daha iyi anladım” şeklinde konuştu.

İnşallah gollerinin devam edeceğini de belirten Burhan Eşer “Ben forvet oyuncusu değilim. Bir kanat oyuncusu olarak takımıma gol ve asist anlamında en yüksek katkıyı sağlamaya çalışacağım. Bunun için buradayım. İnşallah gollerim ve asistlerim devam edecek. Ofansif bir oyuncu olarak bu katkıyı yapmak zorundayım” şeklinde konuştu.

Son olarak bu hafta deplasmanda oynayacakları Kahramanmaraşspor maçı ile ilgili de konuşan tecrübeli isim, şunları söyledi:



“Biz sadece Maraş maçı değil. Bundan sonraki her maça kazanmak için çıkacağız. 3 puan için mücadele edeceğiz. Hedefi olan bir kulüp olarak şampiyonluk için ne gerekiyorsa yapacağız. Diğer takımların değil bizim ne yaptığımız önemli. Zor bir lig olacak. Ama sezon sonunda inşallah şampiyon olacağız.”

