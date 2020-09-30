Emniyet Müdürü Alper'in `Karabağ´ sözleri ayakta alkışlandı



Fatih TURAN/TRABZON (DHA)TRABZON İl Emniyet Müdürü Metin Alper, şahit olarak katıldığı polis memurunun nikâh töreninde Ermenistan işgali altındaki Dağlık Karabağ´la ilgili, "Burada onlarca hilal bıyıklı bozkurdum, 'Sayın Müdürüm bizi ne zaman Karabağ'a gönderecek?' diye bekliyorlar" dedi. Müdür Alper´in sözleri, salondaki davetlilerce ayakta alkışlanırken, törene ait `Çırpınırdı Karadeniz´ parçasıyla sosyal medyada paylaşılan video ise ilgi gördü.

Trabzon´da görevli polis memuru Fatih Gebiç ile Ayşegül Aydın, düzenlenen nikah töreniyle dünya evine girdi. İl Emniyet Müdürü Metin Alper'in de nikâh şahitliği yaptığı törende; Ermenistan işgali altındaki Dağlık Karabağ´la ilgili konuşma yaptı. Alper, konuşmasında, "Bugün benim bir evladımın, bir yiğidimin, hilal bıyıklı bozkurdumun nikâhına geldim. Burada onlarca hilal bıyıklı bozkurdum da 'Sayın Müdürüm bizi ne zaman Karabağ'a gönderecek?' diye bekliyorlar. Karabağ'ın göbeğine Türk'ün bayrağını Türk'ün sancağını dikmek üzere hazır bekliyorlar. Özel harekât şubesi öyle bir şubedir ki buradaki yiğitler, buradaki aslanlar şimşek gibi çakar, sel gibi coşar, huduttan hududa yol bulup koşar, cepheden cepheye yeri geldiği zaman sorar. Bu evlilik de hayırlı olsun, bu evlilikten doğacak Asenalar, Alperenler de bizden sonra bayrağı dalgalandıracak inşallah" dedi. İl Emniyet Müdürü Alper´in bu sözleri salondaki aileler ve davetlileri duygulandırdı. Alper'in sözleri, nikâha katılanlarca ayakta alkışlanırken, törene ait 'Çırpınırdı Karadeniz' parçasıyla sosyal medyada paylaşılan video ise takipçilerden ilgi gördü.DHA-Genel Türkiye-Trabzon

2020-09-30 16:48:46



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