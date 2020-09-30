Emniyet Müdürü Alper Karabağ'a Trabzon'dan böyle mesaj gönderdi Trabzon Emniyet Müdürü Metin Alper Trabzon'da katıldığı bir özel harekat polisinin düğününde yaptığı konuşma ile dikkat çekti Emniyet Müdürü Metin Alper: "Burada onlarca hilal bıyıklı bozkurdum da 'Sayın Müdürüm bizi ne zaman Karabağ'a gönderecek?' diye bekliyorlar"

Trabzon Emniyet Müdürü Metin Alper, Trabzon'da katıldığı bir özel harekat polisinin düğününde yaptığı konuşma ile dikkat çekti. Trabzon Emniyet Müdürlüğü'nün sosyal medya sayfasında paylaşılan videoda bir özel harekat polisinin nikahına katılan Trabzon Emniyet Müdürü Metin Alper'in "Burada onlarca hilal bıyıklı bozkurdum da 'Sayın Müdürüm bizi ne zaman Karabağ'a gönderecek?' diye bekliyorlar" sözleri herkesi duygulandırdı.

Kendisi de Özel Harekat kökenli bir Emniyet Müdürü olan Metin Alper, bir memurun şahidi olarak katıldığı törende söylediği sözlerle dikkat çekti. Alper konuşmasında son yaşanan Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki çatışmalara dikkat çekerek "Burada onlarca hilal bıyıklı bozkurdum da 'Sayın Müdürüm bizi ne zaman Karabağ'a gönderecek?' diye bekliyorlar" cümlesiyle salondakilerden alkış alırken, o anların videosu 'Çırpınırdı Karadeniz' parçasıyla Trabzon Emniyet Müdürlüğü'nün sosyal medya hesaplarından paylaşıldı.

Emniyet Müdürü Metin Alper, konuşmasında "Bugün benim benim bir evladımın, bir yiğidimin, hilal bıyıklı bozkurdumun nikahına geldim. Burada onlarca hilal bıyıklı bozkurtum da 'Sayın Müdürüm bizi ne zaman Karabağ'a gönderecek?' diye bekliyorlar. Karabağ'ın göbeğine Türk'ün bayrağını Türk'ün sancağını dikmek üzere hazır bekliyorlar. Özel harekat Şubesi öyle bir şubedir ki; buradaki yiğitler, buradaki aslanlar şimşek gibi çakar, sel gibi coşar, huduttan hududa yol bulup koşar, cepheden cepheye yeri geldiği zaman sorar. Tarık bin Ziyad'ın gemilerini yakıp arkasına bakmadığı gibi benim koçyiğitlerim de arkasına bakmadan sadece ve sadece kendilerine verilen hedefe korkusuzca, cesurca, yürekli bir şekilde bir aslan gibi giden hilal bıyıklı bozkurtlarım hepsini gözlerinden öpüyorum. Bu evlilik de hayırlı olsun, bu evlilikten doğacak asenalar, alperenler de bizden sonra bayrağı dalgalandıracak inşallah" ifadelerini kullandı.

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