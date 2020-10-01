3 bin yıllık geçmişi olan Sürmene Bıçağı’nın müzesi yapılacak

Trabzon'un Sürmene ilçesinde 3 bin yıllık geçmişi olan ve ismini ilçeden alan Sürmene Bıçağı'nın bir müzesinin yapılacağı bildirildi.

Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı (DOKA) tarihi geçmişi 3 bin yıl öncesine dayanan Sürmene bıçağı için yapılan çalışmalara destek veriyor. DOKA Genel Sekreteri Onur Adıyaman ile Sürmene Belediye Başkanı Rahmi Üstün tarafından sözleşmesi imzalanan proje ile coğrafi işaret tescili olan Sürmene bıçağının üretim aşamalarını, üretim metodunu, tarihsel gelişimini ve yapım araçlarını sergileyen bıçak müzesi oluşturulacak.

Yapılması planlanan bıçak müzesinin, Sürmene’de tarihi bir geçmişe sahip olan bıçak kültürünü tüm yönleriyle gelecek kuşaklara aktarması bakımından ayrıcalıklı olduğuna dikkat çeken Adıyaman, müzenin hem milli ve kültürel değerleri geleceğe taşınması hem de turizm alanında yeni destinasyonlar oluşturması yönüyle çok önemli olduğuna işaret etti.

Coğrafi işareti olan Sürmene bıçağının yörede yaşayan insanların refahının artmasına katkı sağlayacağını belirten Adıyaman, “Ülkemizde yaşayan herkesin ortak değeri olan belli bir üne kavuşmuş ürünlerin korunması gerekiyor. Bu proje, Sürmene bıçağını koruyacak, pazarlama gücü katacak, bıçağın gerçek üreticilerini koruyarak kolektif bir hak olarak kırsal kalkınmaya ve ülke ekonomisine katkı sağlayacaktır. Bölgemiz turizmine de ayrıca ivme katacağını düşünüyorum. Bölgemizi geleceğe taşıyacak projelere destek vermeye devam edeceğiz” dedi.

Sürmene’de bıçakçılığın 3 bin yıl öncesine kadar dayandığını ifade eden Sürmene Belediye Başkanı Rahmi Üstün ise belediye olarak 2017 yılında Sürmene bıçağını tescil ettirdiklerini hatırlattı.

Bıçak müzesinin sadece Sürmene’ye değil bölgeye çok şey katacağının altını çizen Başkan Üstün, “Evliya Çelebi seyahatnamesinde gemilerini Yeniay limanında tamir ettiklerini ve kesici aletlerini de Sürmene’de demir ustalarına bilettiklerini yazmaktadır. Yani işin özü Sürmene’de bıçakçılık tarihi çok eskilere dayanmakta olup uzun yıllar boyunca oluşan bir kültür ve teknikle beraber günümüze gelmiştir. İlçemizin en önemli değerlerinden bıçakçılığı tarihçesinden yapılışına kadar müzemizde anlatacağız” diye konuştu.

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