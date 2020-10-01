Trabzonspor Gaziantep’e gitti

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Fatih TURAN-Selçuk BAŞAR/TRABZON,(DHA) Trabzonspor, Süper Lig'in 4´üncü haftasında yarın deplasmanda oynayacağı Gaziantep FK karşılaşması için Gaziantep'e hareket etti.

Bordo-mavililer, Cuma günü saat 20:00'de oynanacak karşılaşma için Trabzon Havalimanı'ndan saat 18:00'de THY'nin özel uçağı ile Gaziantep'e gitti. Kafilede teknik kadro ve futbolcuların yanı sıra Başkan Ahmet Ağaoğlu ve yöneticiler de yer aldı. Uğurcan Çakır ve Stiven Plaza sakatlıkları nedeniyle Gaziantep'e götürülmedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Trabzonspor´un otobüsünün havalimanına gelmesi

Futbolcuların otobüsten inmesi

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DHA-Spor Türkiye-Trabzon

2020-10-01 18:29:47



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