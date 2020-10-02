Trabzonspor'un anlaşmaya vardığı Djaniny Semedo imza için kente geldi

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Tolga SAĞLAM-Selçuk BAŞAR/TRABZON, (DHA) Trabzonspor´un prensip anlaşmasına vardığı 29 yaşındaki forvet oyuncusu Djaniny Tavares Semedo, kente geldi.

Bordo-mavililerin yeni transferi Djaniny Semedo´nun bulunduğu uçak saat 08.30´da Trabzon Havalimanı´na indi. Saat 09.20´de dış hatlar bölümünden çıkış yapan Yeşil Burun Adalı futbolcu, Trabzonspor Kulübü yetkilileri tarafından karşılandı. Semedo, menajeri ve beraberindekiler daha sonra kendilerini bekleyen araçla havalimanından ayrıldı.

Djaniny Tavares Semedo´nun Trabzon´da yönetimle yapacağı son görüşmenin ardından transferin resmiyet kazanması bekleniyor.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Djaniny Semedo´nun Trabzon Havalimanı´ndan görüntüleri

- Semedo´nun araç içindeki görüntüleri

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DHA-Spor Türkiye-Trabzon Tolga SAĞLAM-Selçuk BAŞAR

2020-10-02 09:48:04



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