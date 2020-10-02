Trabzonspor'un anlaşmaya vardığı Djaniny Semedo imza için kente geldi

Tolga SAĞLAM-Selçuk BAŞAR/TRABZON, (DHA) Trabzonspor´un prensip anlaşmasına vardığı 29 yaşındaki forvet oyuncusu Djaniny Tavares Semedo, kente geldi.
Bordo-mavililerin yeni transferi Djaniny Semedo´nun bulunduğu uçak saat 08.30´da Trabzon Havalimanı´na indi. Saat 09.20´de dış hatlar bölümünden çıkış yapan Yeşil Burun Adalı futbolcu, Trabzonspor Kulübü yetkilileri tarafından karşılandı. Semedo, menajeri ve beraberindekiler daha sonra kendilerini bekleyen araçla havalimanından ayrıldı.
Djaniny Tavares Semedo´nun Trabzon´da yönetimle yapacağı son görüşmenin ardından transferin resmiyet kazanması bekleniyor.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Djaniny Semedo´nun Trabzon Havalimanı´ndan görüntüleri
- Semedo´nun araç içindeki görüntüleri
Detaylar
DHA-Spor Türkiye-Trabzon Tolga SAĞLAM-Selçuk BAŞAR
2020-10-02 09:48:04
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
İddaa
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Gastro
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.