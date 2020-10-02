İş makinesinin üzerine ağaç devrildi; operatör yaralandı, 11 yaşındaki oğlu öldü



Yaşar FALCI/HAYRAT(Trabzon), (DHA)TRABZON´un Hayrat ilçesinde, yol açma çalışması yapılan iş makinesinin üzerine, çevrede kontrolsüz kesilen ağaç devrildi. Operatör Yakup Bıçak, yaralanırken, iş makinesi kabininde sıkışan oğlu Aziz Bıçak (11) ise yaşamını yitirdi.

Olay, dün akşam, ilçenin Balaban Mahallesi´nde meydana geldi. İddiaya göre, çevrede kontrolsüz olarak kesilen ağaç, yol açma çalışması yapılan iş makinesinin üzerine devrildi. Kazada iş makinesi operatörü Yakup Bıçak ve çalışmaları kabinden izleyen oğlu Aziz Bıçak, bulundukları yerde sıkıştı. Yardıma koşan çevredekiler ise araçtan baba ile oğlunu çıkardı. İhbarla olay yerine gelen sağlık görevlileri, sağlık durumu kritik olan Aziz Bıçak'ı tüm müdahalelere rağmen kurtaramadı. Baba Yakup Bıçak ise ambulansla kaldırıldığı hastanede tedaviye alındı. Aziz Bıçak´ın cenazesi, bugün kılınan namazın ardından Balaban Mahallesi´nde gözyaşlarıyla toprağa verildi.

KURTARMA SEFERBERLİĞİ KAMERADA

Öte yandan küçük çocuk ve operatörün, sıkıştığı iş makinesinden kurtarılması için seferber olanların verdiği uğraş, çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntülerde, sıkıştığı yerden alınıp, kucakta taşınan küçük çocuğa sağlık ekiplerin müdahalede bulunduğu anlar da yer aldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Trabzon / Hayrat Yaşar FALCI

2020-10-02 13:33:39



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