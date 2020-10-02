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İş makinesinin üzerine ağaç devrildi; operatör yaralandı, 11 yaşındaki oğlu öldü

DHA

İş makinesinin üzerine ağaç devrildi; operatör yaralandı, 11 yaşındaki oğlu öldü


Yaşar FALCI/HAYRAT(Trabzon), (DHA)TRABZON´un Hayrat ilçesinde, yol açma çalışması yapılan iş makinesinin üzerine, çevrede kontrolsüz kesilen ağaç devrildi. Operatör Yakup Bıçak, yaralanırken, iş makinesi kabininde sıkışan oğlu Aziz Bıçak (11) ise yaşamını yitirdi. 
Olay, dün akşam, ilçenin Balaban Mahallesi´nde meydana geldi. İddiaya göre, çevrede kontrolsüz olarak kesilen ağaç, yol açma çalışması yapılan iş makinesinin üzerine devrildi. Kazada iş makinesi operatörü Yakup Bıçak ve çalışmaları kabinden izleyen oğlu Aziz Bıçak, bulundukları yerde sıkıştı. Yardıma koşan çevredekiler ise araçtan baba ile oğlunu çıkardı. İhbarla olay yerine gelen sağlık görevlileri, sağlık durumu kritik olan Aziz Bıçak'ı tüm müdahalelere rağmen kurtaramadı. Baba Yakup Bıçak ise ambulansla kaldırıldığı hastanede tedaviye alındı. Aziz Bıçak´ın cenazesi, bugün kılınan namazın ardından Balaban Mahallesi´nde gözyaşlarıyla toprağa verildi. 
KURTARMA SEFERBERLİĞİ KAMERADA
Öte yandan küçük çocuk ve operatörün, sıkıştığı iş makinesinden kurtarılması için seferber olanların verdiği uğraş, çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntülerde, sıkıştığı yerden alınıp, kucakta taşınan küçük çocuğa sağlık ekiplerin müdahalede bulunduğu anlar da yer aldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Trabzon / Hayrat Yaşar FALCI
2020-10-02 13:33:39

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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