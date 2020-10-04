Trabzonspor, Semedo'yu KAP'a bildirdi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Trabzonspor, Semedo'yu KAP'a bildirdi

DHA

Trabzonspor, Semedo'yu KAP'a bildirdi


TRABZON (DHA) Trabzonspor Kulübü, forvet oyuncusu Djaniny Semedo'yu 3 yıllığına kadrosuna kattığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.
Bordo mavili kulüp, serbest statüde bulunan oyuncuya ilk yıl ve ikinci yıl 1 milyon 300 bin Euro, üçüncü yıl ise 1 milyon 400 bin Euro garanti ücret ödeyecek.
Trabzonspor Kulübü'nün KAP'a yaptığı açıklama şu şekilde: "Şirketimiz ile serbest statüde yer alan profesyonel futbolcu Jorge Djaniny Tavares Semedo ile 3(Üç) yıllık anlaşma sağlamıştır. Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya;
2020-2021 futbol sezonu için 1.300.000.-Eur garanti ücret,
2021-2022 futbol sezonu için 1.300.000.-Eur garanti ücret,
2022-2023 futbol sezonu için 1.400.000.-Eur garanti ücret ödenecektir.
Futbolcunun bir başka kulübe transfer olması halinde, transfer dolayısıyla katlanılan masraflar ile futbolcuya ödenen/ödenecek tutarların düşülmesi sonrası kalan kısmının %15'i, futbolcuya ödenecektir.
Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcu ile olan sözleşmenin devam etmesi şartına bağlı olarak, futbolcuya ödenecek yıllık garanti ücretin %10'u ödenecektir."DHA-Spor Türkiye-Trabzon
2020-10-04 01:50:43

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Trabzon'da hamsi tezgâhtaki yerini aldı
YEREL HABERLER Trabzon'da hamsi tezgâhtaki yerini aldı
Akçaabat Belediyesi’nden eğitime tablet desteği
YEREL HABERLER Akçaabat Belediyesi’nden eğitime tablet desteği
Yıllardır temiz suya hasretler Trabzon’un Yeşilyurt Mahallesinde temiz suya hasret kaldıklarını belirten mahalle halkı içilemez denen suya bile para ödediklerini belirterek içme suyu sorunlarının çözülmesini bekliyor
YEREL HABERLER Yıllardır temiz suya hasretler Trabzon’un Yeşilyurt ...
İş makinesinin üzerine ağaç devrildi; operatör yaralandı, 11 yaşındaki oğlu öldü
YEREL HABERLER İş makinesinin üzerine ağaç devrildi; operatör ...
İş makinesi merakı minik Aziz'in ölümüne neden oldu
YEREL HABERLER İş makinesi merakı minik Aziz'in ölümüne neden oldu
Organları bağışlanan kadının oğlu: Herkes `ben bağışlamam´ diye düşünürse olmaz
YEREL HABERLER Organları bağışlanan kadının oğlu: Herkes `ben ...
Trabzon’da turizm merkezlerine ziyaretçi sayılarında pandemi düşüşü Atatürk Köşkünü geçen yıl 9 aylık dönemde yaklaşık 369 bin kişi ziyaret ederken bu yılın aynı döneminde bu rakam 60 bine kadar geriledi
YEREL HABERLER Trabzon’da turizm merkezlerine ziyaretçi sayılarında ...
Trabzonspor'un anlaşmaya vardığı Djaniny Semedo imza için kente geldi
YEREL HABERLER Trabzonspor'un anlaşmaya vardığı Djaniny Semedo imza ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X