Trabzonspor, Semedo'yu KAP'a bildirdi



TRABZON (DHA) Trabzonspor Kulübü, forvet oyuncusu Djaniny Semedo'yu 3 yıllığına kadrosuna kattığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

Bordo mavili kulüp, serbest statüde bulunan oyuncuya ilk yıl ve ikinci yıl 1 milyon 300 bin Euro, üçüncü yıl ise 1 milyon 400 bin Euro garanti ücret ödeyecek.

Trabzonspor Kulübü'nün KAP'a yaptığı açıklama şu şekilde: "Şirketimiz ile serbest statüde yer alan profesyonel futbolcu Jorge Djaniny Tavares Semedo ile 3(Üç) yıllık anlaşma sağlamıştır. Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya;

2020-2021 futbol sezonu için 1.300.000.-Eur garanti ücret,

2021-2022 futbol sezonu için 1.300.000.-Eur garanti ücret,

2022-2023 futbol sezonu için 1.400.000.-Eur garanti ücret ödenecektir.

Futbolcunun bir başka kulübe transfer olması halinde, transfer dolayısıyla katlanılan masraflar ile futbolcuya ödenen/ödenecek tutarların düşülmesi sonrası kalan kısmının %15'i, futbolcuya ödenecektir.

Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcu ile olan sözleşmenin devam etmesi şartına bağlı olarak, futbolcuya ödenecek yıllık garanti ücretin %10'u ödenecektir."DHA-Spor Türkiye-Trabzon

2020-10-04 01:50:43



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