Trabonspor, Jorge Djaniny Tavares 3 yıllık anlaşma sağladı

Trabzonspor, daha önce prensip anlaşmasına vardığı serbest statüdeki oyuncu Jorge Djaniny Tavares Semedo ile 3 yıllık anlaşma sağladı.

Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya 20202021 futbol sezonu için 1.300.000 Euro garanti ücret, 20212022 futbol sezonu için 1.300.000 Euro garanti ücret ve 20222023 futbol sezonu için 1.400.000 Euro garanti ücret ödenecek.

Futbolcunun bir başka kulübe transfer olması halinde, transfer dolayısıyla katlanılan masraflar ile futbolcuya ödenen/ödenecek tutarların düşülmesi sonrası kalan kısmının %15'i, futbolcuya ödenecek. Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcu ile olan sözleşmenin devam etmesi şartına bağlı olarak, futbolcuya ödenecek yıllık garanti ücretin %10'u ödeneceği belirtildi.

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