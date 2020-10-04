Trabzonspor'un yeni transferi Djaniny Semedo sağlık kontrolünden geçti

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Tolga SAĞLAM/TRABZON, (DHA) Trabzonspor´un yeni transferi Jorge Djaniny Tavares Semedo, sağlık kontrolünden geçti.

Trabzonspor´da önceki gün kente gelen ve dün akşam da 3 yıllık anlaşma sağlandığı açıklanan forvet oyuncusu Djaniny Semedo, bugün kentteki özel hastanede sağlık kontrolünden geçti. Kontrollerde olumsuz bir bulguya rastlanmayan Yeşil Burun Adaları vatandaşı 29 yaşındaki oyuncunun takımla birlikte çalışmalara katılacağı belirtildi.DHA-Spor Türkiye-Trabzon Tolga SAĞLAM

2020-10-04 15:04:29



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