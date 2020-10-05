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Trabzonspor camiasından MHK'ya tepki TFF ve Trabzonspor eski yönetim kurulu üyesi Nevzat Ergüney: "İddiam Fenerbahçe'yi şampiyon yapacaklar" "Trabzonspor üstüne bir çok oyunlar oynanıyor"

İHA

Trabzonspor camiasından MHK'ya tepki TFF ve Trabzonspor eski yönetim kurulu üyesi Nevzat Ergüney: "İddiam Fenerbahçe'yi şampiyon yapacaklar" "Trabzonspor üstüne bir çok oyunlar oynanıyor"

Süper Lig'de , hakem kararlarına isyan eden Trabzonspor camiasında MHK'ya tepkiler sürüyor.
Süper Lig'in 4. haftasında Gaziantep FK ile deplasmanda 11 berabere kaldığı karşılaşmada, müsabakanın hakemlerine tepkiler dinmezken, geçmiş dönemlerde Trabzonspor'u temsil eden eski Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyeleri Nevzat Ergüney ve Süleyman Atal, TFF ve MHK'nın radikal kararlar alarak tecrübeli denilen bazı hakemlerle yollarını ayırması gerektiğini belirtti.

Nevzat Ergüney, "İddiam Fenerbahçe'yi şampiyon yapacaklar"
19971999 yıllarında Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu Üyeliği görevi yapan Trabzonspor eski asbaşkanı Nevzat Ergüney, "TFF'de, Merkez Hakem Kurulu'nda ve VAR'ın başında Trabzonlu isimler var. Fırat Aydınus'un durumu belli. VAR'ın başındaki Barış Şimşek ise sessiz sedasız bir insan. VAR'ın başında duruyor. Dikkatli olması lazım. Gaziantep FK maçında penaltı pozisyonu öncesi rakip oyuncu topu eline alıyor ama hakem VAR'a gitmiyor" dedi.
Süper Lig'in Fenerbahçe şampiyon olması için dizayn edildiğini iddia eden Nevzat Ergüney, "Trabzonspor bu anlamda yalnız kalıyor. Büyük bir borç yükü de var. Avrupa'da alınan ceza da yönetimin tecrübesizliği var. Başkan Ahmet Ağaoğlu iyi bir insan ama farklı bir yapılanmaya gittiler. Ben Mehmet Ali Yılmaz'a ve Mustafa Günaydın'a asbaşkanlık yaptım. Ahmet Celal Ataman'a ise futbol şube sorumluluğu yaptım. Bu dönemde Trabzonspor'a karşı bir takım operasyonların olduğunu görüyorum ve his ediyorum. Bu bizim zamanımız da böyle bir şey yoktu. Gayet objektif çalışırdık. Geçen senede Trabzonspor'a karşı hatalar vardı. Bu sezonda başladı. Benim iddiam Fenerbahçe'yi şampiyon yapacaklar" ifadelerini kullandı.
Nevzat Ergüney, Trabzonspor'un öncelikli olarak bu ve buna benzer sorunların ve sıkıntıların üzerinden gelebilmesi kenetlenmesi gerektiğini de vurguladı.

Süleyman Atal: "Bazı hakemler görevden alınmalı. MHK radikal kararlar almalı"
Bir dönem Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu Üyeliği görevinde bulunan Trabzonspor eski futbol Şube Sorumlusu Süleyman Atal, tecrübeli olarak lanse edilen bazı hakemlerin görevden alınması gerektiğini belirterek, "MHK'nın da yaşanan olaylarda hatası var. Hata yapan, tartışılan ve sürekli maçları hatalarıyla gündeme gelen eski hakemlerden bir kaç tanesini görevden alabilse hakemlerde kendilerine bir çeki düzen verir. Bazı hakemler MHK'da ellerinde oynatıyor. MHK'ya kim gelir ise gelsen hakemler böyle olduktan sonra MHK'nın kadrolarını değiştirmek bir anlam ifade etmiyor. O gelsin bu gelsin ne olacak, Hakemler yine aynı hakemler. MHK'nın bu noktada radikal kararlar alması lazım. Tecrübeli dediğimiz hakemler artık MHK'nın da üstüne çıkmış durumda. Kafalarına göre maç yönetiyorlar. VAR hakemler katkıları tartışılır. Olumsuz katkıları var. Gördüklerini de tam ifade edemiyorlar" dedi.

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