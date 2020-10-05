Düğün konvoyunda drift yapan sürücüye 8 bin lira ceza

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Selçuk BAŞAR/TRABZON, (DHA) TRABZON´da, düğün konvoyuna katıldığı otomobiliyle drift yapan sürücüye, 8 bin 222 lira ceza kesildi. Otomobile ve ehliyete 6 ay süreyle el koyuldu.

Olay, Ortahisar ilçesine bağlı Aktoprak Mahallesi´nde meydana geldi. Düğün konvoyunda yer alan sürücü, plakasız otomobille drift yaptı. Bu anlarda cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntüler, sosyal medyada paylaşıldı. Bunun üzerine harekete geçen İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sürücünün kimliğini belirledi. İsmi açıklanmayan sürücüye, drift yaptığı gerekçesiyle 8 bin 222 lira ceza kesilirken, otomobile ve ehliyetine de 6 ay süreyle el koyuldu. Sürücü hakkında ayrıca 'plakasız araç kullanıp, trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek'ten adli işlem yapıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Trabzon / Merkez Selçuk BAŞAR

2020-10-05 12:43:47



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