Doktor Topçu, Azerbaycan´da gönüllü görev istiyor



Selçuk BAŞARTolga SAĞLAM/TRABZON, (DHA) TRABZON´da görevli doktor Kadir Murat Topçu (51), Ermenistan'ın saldırdığı Azerbaycan´da gönüllü olarak görev alıp, tıbbi destek vermek amacıyla Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi´ne (CİMER) başvurdu. Daha önce de insani ve tıbbi çalışmalar için 19 ülkede gönüllü görev yapan Topçu, "Tercihim; askere, polise, vatani görevini gören o insanlara destek verirken ölmektir. Azerbaycanlı kardeşlerimizin de en büyük destekçi biziz" dedi.

Ermenistan'ın, Azerbaycan'da sivil halkı hedef alan saldırıları sürerken, Türkiye´den Azerbaycan'a destek mesajları da verilmeye devam ediliyor. Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi´nde görev yapan Dr. Kadir Murat Topçu ise Azerbaycan´da görev almak için girişimde bulundu. Dr. Topçu, Ermenistan'ın saldırdığı Azerbaycan´da gönüllü olarak görev yapmak ve tıbbi destek vermek için CİMER ve İl Sağlık Müdürlüğü´ne başvurdu. Daha önce de insani ve tıbbi çalışmalar için 19 ülkede gönüllü görev yapan ve ücret talep etmeden Azerbaycan´a gitmek isteyen 29 yıllık doktor Topçu, "CİMER´e başvurdum. Gönüllü gitmek istediğimi ve ücret talep etmediğimi belirttim. 2 aylık yıllık iznim var. Bu izni kullanarak, beni oraya ulaştırsınlar ya da ben kendi imkanlarımla gideyim. Sadece orada beni Azerbaycanlı birileri karşılasın ve nerede çalışacaksam oraya götürsünler yeter. Trabzon İl Sağlık Müdürlüğü´ne de dilekçe yazdım. Bir ekip gidecekse `gönüllüyüm´ diye dilekçemi verdim" dedi.

`BU İNSANLAR BİR FİLMDE OYNAMIYOR´

Görev yaptığı 19 ülkede yardıma muhtaç olanların durumunu gördüğünü kaydeden Dr. Topçu, "İnsani ve tıbbi çalışmalar yapmak için şu ana kadar Arakan, Suriye ve savaş bölgesi sayılabilecek Yemen de dahil 19 ülkeye gittim. Şimdi de Azeri ordusuna sağlık amaçlı destek sunmak için gönüllü olarak Azerbaycan´a gitmek istiyorum. 19 farklı ülkeye gidince yardıma muhtaç insanların durumunu net olarak gördüm. Bu ekranlarda görmek gibi bir şey değil. O insanlara dokunuyorsunuz, görüyorsunuz. Bu insanlar bir filmde oynamıyor. Film bitti, 2-3 saat sonra hayatlarına dönmüyorlar. Bu insanlar hep böyle. Dramatik, inanılmaz kötü yerler var ve bu insanlar yaşamaya devam ediyorlar. Ben o durumda olsaydım birileri bana yardım etsin isterdim. Şu anda Azerbaycan´da bir savaş ortamı var. Orada Ermenilerin işgal ettiği toprakları kurtarmak amacıyla savaş veriliyor. Sağlık desteği gerekebilir. 'Gerekmiyor' dense bile bir işi 3 kişinin yapması yerine 5 kişinin yapması çalışanları rahatlatacaktır. Savaş ortamları ağır ortamlardır. Sadece tıbbi olarak değil psikolojik olarak hazır olmak gerekir. Ben Cizre´ye giderken bunu düşünmüştüm. Hendek operasyonlarında da yine gönüllü olarak gitmiştim. Cephe hattında ve cephe gerisinde uygun gördükleri bir hastane de olabilir. Sağlık biriminde sağlık hizmeti sunmak isterim" diye konuştu.

Gönüllü gidip, dönmemeyi, Cizre´ye giderken çok düşündüğünü anlatan Dr. Topçu, "Eğer öleceksem o tarihte buradan Trabzon´a giderken bir araçta da ölebilirim. Azerbaycan´da askerimize, polisimize hizmet ederken de ölebilirim. Eğer öleceksem benim tercihim; askere, polise, vatani görevini gören o insanlara destek verirken ölmektir. Azerbaycanlı kardeşlerimizin de en büyük destekçi biziz. Türkiye´den birilerinin onlara destek olmak istediğini duyunca mutlu olacaklardır. Onu da hak ediyorlar. İnşallah galip geleceklerdir" dedi. DHA-Genel Türkiye-Trabzon / Akçaabat Selçuk BAŞAR/Tolga SAĞLAM

2020-10-06 09:39:02



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