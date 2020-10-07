Tescilli 'Sürmene bıçağı' için müze kuruluyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tescilli 'Sürmene bıçağı' için müze kuruluyor

DHA

Tescilli 'Sürmene bıçağı' için müze kuruluyor


Fatih TURANSelçuk BAŞAR/SÜRMENE (Trabzon), (DHA)TRABZON´un Sürmene ilçesinde coğrafi işaretle tescilli ünlü Sürmene bıçağının üretim aşamaları, tarihsel gelişimi ve yapım araçlarını sergileyen bıçak müzesi oluşturulacak. 
Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı (DOKA), tarihi geçmişi 3 bin yıl öncesine dayanan Sürmene bıçağını destekleme kararı aldı. DOKA Genel Sekreteri Onur Adıyaman ile Sürmene Belediye Başkanı Rahmi Üstün tarafından sözleşmesi imzalanan projeyle; Türk Patent ve Marka Kurumu'nca coğrafi işaretle tescillenen Sürmene bıçağının üretim aşaması ve metodunu, tarihsel gelişimi ile yapım araçlarını sergileyen bıçak müzesi oluşturulacağı belirtildi. 1 yıl sürecek proje sonucunda; bölgede yeniden oluşturulacak alanlarda, turistik değerlerin ön plana çıkartılarak yeni istihdam olanaklarının yaratılması ve genç nüfusun yöreden göç etmesinin engellenmesi de amaçlanıyor. Müze yapılması kararı, bıçak imalatı ve satışı yapanların yanı sıra ilçe halkını da heyecanlandırdı. 
Yapılması planlanan bıçak müzesinin, Sürmene´de tarihi bir geçmişe sahip olan bıçak kültürünü tüm yönleriyle gelecek kuşaklara aktarması bakımından ayrıcalıklı olduğuna dikkat çeken Onur Adıyaman, müzenin hem milli ve kültürel değerleri geleceğe taşınması hem de turizm alanında yeni destinasyonlar oluşturması yönüyle çok önemli olduğuna işaret etti. Adıyaman, "Ülkemizde yaşayan herkesin ortak değeri olan belli bir üne kavuşmuş ürünlerin korunması gerekiyor. Bu proje, Sürmene bıçağını koruyacak, pazarlama gücü katacak, bıçağın gerçek üreticilerini koruyarak kolektif bir hak olarak kırsal kalkınmaya ve ülke ekonomisine katkı sağlayacaktır" diye konuştu.
`MARKAMIZI KORUYACAĞIZ´
Sürmene´de bıçakçılığın 3 bin yıl öncesine kadar dayandığını kaydeden Sürmene Belediye Başkanı Rahmi Üstün de belediye olarak 2017 yılında Sürmene bıçağını tescil ettirdiklerini söyledi. Bıçak müzesinin sadece ilçeye değil bölgeye çok şey katacağını belirten Başkan Üstün, "İşin özü Sürmene´de bıçakçılık tarihi çok eskilere dayanmakta olup uzun yıllar boyunca oluşan bir kültür ve teknikle beraber günümüze gelmiştir. Sürmene ilçemiz, bölgenin sosyal, kültürel, tarihi, doğal ve ekonomik değerlerini canlandırıp ön plana çıkartacak ve bölgenin marka değerini arttıracak özellikler taşımaktadır. İlçemiz tarihi konakları, pidesi, bıçakları ve çakıları ile önemli potansiyellere sahiptir. Var olan bu değerlerin hem korunması hem de geliştirilmesi bölgenin kalkınmasında avantaj sağlanacaktır. Sürmene bıçağının müzesini yapacağız inşallah. Ödenek çıktı. İhaleye çıkacağız, kısa sürede de bu projeyi gerçekleştireceğiz. Ziyaretçiler, orada bıçağın geçmişten günümüze tüm seyrini yakından görebilecekler. Müzeler ücretli ama, biz ziyaretleri ücretsiz olarak düşünüyoruz. Ata mirasımıza sahip çıkıyoruz; bu markamızı koruyacağız" dedi.
`ÇOK İYİ OLUR´
Sürmene bıçağının imalat ve satışını yapan Bahadır Yüksel, müze projesinin destekçisi olduklarını belirterek, "Bunun çoktan olması gerekiyordu ama sağ olsun başkanımız yapacak. Çok iyi oldu, daha da iyi olacak, ileriye dönük işlerimize de bu olumlu yansıyacaktır. Sürmene bıçağı, diğer bıçaklardan farklı olduğunu yıllar önce kanıtlamıştı zaten. Bizde bu projenin destekçisiyiz. Tek ricam şu müşterilerden; öyle her gördükleri bıçağı `Sürmene bıçağıdır, ucuzdur´ diye almasın. Sonra pişman olup, bizleri arıyorlar. Vatandaş, bıçağını buradan Sürmene´den almalı. Ya da bize ulaşacak. Sürmene bıçağı, öyle pazarlarda sokaklarda satılmaz. Kalite pazara inmez. Bıçağın kriterlerine dikkat etmeliler. Artık teknoloji gelişti, bizlere internetten ulaşanlara yardımcı oluyoruz" ifadelerini kullandı.
`GEÇ KALINSA DA GÜZEL BİR ADIM´
İlçede 11 yıldır Sürmene bıçağı satışı üzerine birçok mağazasında hizmet veren Ruşen Yılmaz da, "Coğrafi işaretle tescilli Sürmene bıçağımız için güzel bir yola çıkıldı; müze yapılacak. Çok memnun olduk. Bizler bu markamızın tanıtımı için elimizden geleni yapıyoruz. Belediyemizin de bize katkısı büyüktür. Bence geç kalındı ama yine geç kalınsa da güzel bir adım. Türkiye ve dünyada tanımı için önemli bir adımdır." ifadelerinde bulundu.
`YERİNDE BİR KARAR, DESTEKLİYORUM´
İlçe sakini Ahmet Yılmaz ise müze yapılacak olmasını sevinçle karşıladıklarını dile getirerek, "Sürmene bıçağı son yıllarda altın çağını yaşıyor. İstihdama katkı sunuluyor, gençler evlerinde, atölyelerinde bıçak imal edip zenginleşiyor. Çok güzel olur, yerinde bir karar, destekliyorum. İnşallah festivallerde de bu tanıtımlar sürdürülür" dedi.
SÜRMENE BIÇAĞI
Türkiye'de markalaşan ve ünü dünya çapında yaygınlaşan tarihi 'Sürmene bıçağı' için ekolünü canlandırmak ve gelecek nesillere aktarmak amacıyla Türk Patent ve Marka Kurumu'na coğrafi işaret tescil başvurusu yapılmıştı. Başvuru üzerine ülkede marka değeri her geçen gün yükselen fakat son zamanlarda sahte ve taklit ürünlerle de anılan 'Sürmene bıçağı', coğrafi işaretle tescillendi. Özel yapılış şekli, keskinliği ve dayanıklılığı ile tarihi M.Ö 1000'li yıllara dayandığı rivayet edilen 'Sürmene bıçağı', dünyada birçok ülkede tercih edilen bıçak türü arasında yer alıyor. İlçenin adını taşıyan bıçağın meşhur olmasındaki önemli özelliğin ustaların çeliğe su vermelerindeki maharetinde saklı olduğu, bıçağın keskin olmasında en belirgin özelliğin ise üretilen bıçaklarda balık yağının kullanılması olduğu biliniyor. Bölgede kemençe ve zurna eşliğinde oynanan `bıçak oyunu´ horonda da kullanılan 'Sürmene bıçağı', son zamanlarda Körfez ülkeleri başta olmak üzere pek çok yabancı turistin de ilgisini çekiyor. 'Sürmene bıçağının fiyatı, kalitesine göre, 40 ila 500 lira arasında değişiyor.DHA-Genel Türkiye-Trabzon / Sürmene Fatih TURAN-Selçuk BAŞAR/TRABZON,(DHA)
2020-10-07 08:05:57

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Tescilli 'Sürmene bıçağı' için müze kuruluyor
YEREL HABERLER Tescilli 'Sürmene bıçağı' için müze kuruluyor
Trabzonspor'dan genel kurul açıklaması
YEREL HABERLER Trabzonspor'dan genel kurul açıklaması
Doktor Topçu, Azerbaycan´da gönüllü görev istiyor
YEREL HABERLER Doktor Topçu, Azerbaycan´da gönüllü görev istiyor
Covid-19’un neden olduğu hastalık tablosunu iyileştirmek için çaba sarf ediyorlar KTÜ İlaç ve Farmasötik Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde Covid 19'un tedavisi için çalışma yürütülüyor
YEREL HABERLER Covid-19’un neden olduğu hastalık tablosunu ...
Ayva ağacında ayvadan başka her meyve var Verim alamadığı ayva ağacını kesmeyip aşıladı; ağaçta 2 çeşit armut, elma ve muşmula yetiştirdi
YEREL HABERLER Ayva ağacında ayvadan başka her meyve var Verim ...
Trabzonspor'dan Vitor Hugo için tanıtım videosu
YEREL HABERLER Trabzonspor'dan Vitor Hugo için tanıtım videosu
Büyükşehir adres karışıklığına son veriyor 51 mahallede 50 bin adet tabela takılacak
YEREL HABERLER Büyükşehir adres karışıklığına son veriyor 51 ...
Trabzonspor taraftarlarından TFF ve MHK'ya tepki
YEREL HABERLER Trabzonspor taraftarlarından TFF ve MHK'ya tepki
Vitor Hugo resmen Trabzonspor´da
YEREL HABERLER Vitor Hugo resmen Trabzonspor´da
Trabzonspor, AİHM'e gidecek
YEREL HABERLER Trabzonspor, AİHM'e gidecek
Düğün konvoyunda drift yapan sürücüye 8 bin lira ceza
YEREL HABERLER Düğün konvoyunda drift yapan sürücüye 8 bin lira ceza
Trabzon'da bir garip olay Avrasya Üniversitesi Yomra Yerleşkesi'nin duvarları ve demir parmaklıkları sabaha karşı Yomra Belediyesi ekipleri tarafından yıkıldı Avrasya Üniversitesi Yönetimi can güvenliği gerekçesiyle eğitimi durdurma kararı aldı
YEREL HABERLER Trabzon'da bir garip olay Avrasya Üniversitesi Yomra ...
Mustafa Alper Avcı: "Ne olursa olsun sezon sonu şampiyon olacağız"
YEREL HABERLER Mustafa Alper Avcı: "Ne olursa olsun sezon sonu ...
Trabzonspor camiasından MHK'ya tepki TFF ve Trabzonspor eski yönetim kurulu üyesi Nevzat Ergüney: "İddiam Fenerbahçe'yi şampiyon yapacaklar" "Trabzonspor üstüne bir çok oyunlar oynanıyor"
YEREL HABERLER Trabzonspor camiasından MHK'ya tepki TFF ve ...
Yolu trafiğe kapatarak drift yaptılar Plakalarını kapatarak drift yapan araçlar cezadan kaçamadı
YEREL HABERLER Yolu trafiğe kapatarak drift yaptılar Plakalarını ...
AVM’ye silahla girerken yakalanan kadın gözaltına alındı
YEREL HABERLER AVM’ye silahla girerken yakalanan kadın gözaltına ...
TİSAŞ'ı pandemi bile durduramadı TİSAŞ Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Gökçen Alemdaroğlu: "Başta ABD olmak üzere ihracatımızda ciddi bir artış meydana geldi" "2021 yılının ilk çeyreğinde tamamlanması planlanan yeni fabrika binamız ile üretim kapasitemizi iki katına çıkartmayı planlıyoruz"
YEREL HABERLER TİSAŞ'ı pandemi bile durduramadı TİSAŞ Yönetim Kurulu ...
‘Yüzme Bilmeyen Kalmasın Projesi’ ile sadece bu yıl ülke genelinde yüz binlerce kişi yüzme öğrendi
YEREL HABERLER ‘Yüzme Bilmeyen Kalmasın Projesi’ ile sadece bu yıl ...
Tereyağında `patates nişastalı´ tağşiş uyarısı
YEREL HABERLER Tereyağında `patates nişastalı´ tağşiş uyarısı
Bakır ve kalaycılığın son ustaları, teknolojiye direniyor
YEREL HABERLER Bakır ve kalaycılığın son ustaları, teknolojiye ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X