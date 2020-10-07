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Eddie Newton: Şu anda rüyamı yaşıyorum

DHA

Eddie Newton: Şu anda rüyamı yaşıyorum


Tolga SAĞLAM Doğancan İLEK / TRABZON, (DHA) Trabzonspor Teknik Direktörü Eddie Newton, bordo-mavili takımda şu anda rüyasını yaşadığını belirterek, "Trabzonspor teknik direktörüyüm ve dolayısıyla zor bir görevdeyim. Şu anda rüyamı yaşıyorum. Bu kulübün büyük işler yapabilecek bir kulüp olduğunu, sadece tek sezonluk bir başarı değil, sürdürülebilir bir başarıyı sağlayabilecek bir kulüp olduğunu düşünüyorum" dedi.
Trabzonspor teknik direktörü Eddie Newton, bugün Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri´nde basın mensuplarıyla birlikte kahvaltıda bir araya geldi. Futbol Şube Sorumlusu Özer Bayraktar´ın da yer aldığı kahvaltı sonrasında Newton basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Eddie Newton, bir basın mensubunun `şuanda hayallerinizin neresindesiniz ve en büyük hayaliniz nedir?´ sorusuna yönelik şunları söyledi:
"Şu anda aslında rüyamı yaşıyorum. Trabzonspor teknik direktörüyüm ve dolayısıyla zor bir görevdeyim. Her teknik direktörün işi zor ancak ben burada olmayı, bu kulübü, taraftarı, insanların üzerimizde yarattığı bu baskıyı çok seviyorum. Bu baskı her sene size şampiyonluk yolunda mücadele etmeniz gerektiğini söylüyor. Zaten böyle olması gerekir. Burası bir futbol şehri. Üzerimizde tabiki büyük bir baskı var. Bu baskı bazen negatif etkiler yaratsa da ben bu baskının doğru ve olması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü bu baskı her zaman sizi daha iyiye motive eder. Bu sayede de büyük işler yapabilirsiniz. Bu kulübün büyük işler yapabilecek bir kulüp olduğunu düşünüyorum. Sadece tek sezonluk bir başarı değil, sürdürülebilir bir başarıyı sağlayabilecek bir kulüp olduğunu düşünüyorum. Belki genç bir takım olarak nitelendirebilirsiniz ama baktığınızda kulübün tarihindeki başarıları, kazandığı kupaları, daha fazlasını kazanma arzusunu görüyorsunuz. Hem oyuncu hem de teknik direktör olarak kupalar kazanma fırsatım oldu. Dünyanın en iyi liglerinde oynama ve görme fırsatım oldu. Burada özel bir başarının kazanılabileceğini ben de görüyorum. Kazanmak zordur ama kazanmaya devam etmek daha da zordur. Bizim aradığımız sürdürebilir başarı. Eğer bir şey kazanacaksak bunu hep birlikte yapacağız. Ben bireysel başarıya inanmıyorum. Başarının grup olarak kazanabileceğine inanıyorum."
"HERKES HIZLI OYNAYAN BİR TAKIM GÖRECEK VE RAKİPLERİMİZ BUNDAN ENDİŞE ETMELİLER"
İstenilen seviyeye ulaştıklarında herkesin hızlı oynayan bir takım göreceğini kaydeden Newton, açıklamalarına şöyle devam etti:
"Ulaşmayı umduğumuz seviyeye ulaştığımız zaman taraftarlarımız ve herkes gerçekten takımın hızlı oynadığını, topu hızlı çevirdiğimizi, farklı formasyonlara uyabildiğimizi görebilecekler. Herkes daha hızlı oynayan bir takım görecek, rakiplerimiz belki de bundan endişe etmeliler. Tabi bunlar o ulaşmayı beklediğimiz seviyeye ulaştığımızda olacak. Sezon boyunca çok maç oynayacağız ve rotasyon yapmamız gerekecek."
"GENÇ OYUNCULARI OYNATMAKTAN KORKAN BİRİ DEĞİLİM"
Mevcut kadrolarının ligin gereklilikleri için yeterli olduğunu belirten Newton, genç oyuncularla ilgili de şunları söyledi:
"Ben genç oyuncuları oynatmaktan korkan biri değilim. Onlara gerekli şansın verilmesi gerektiğini düşünüyorum. Zamanı geldiğinde bu arkadaşlarımız gerekli zamanı buluyor. Kadromuz ligin gerekliliklerini düşündüğümüzde yeterli olduğunu düşünüyorum. Yeterli yeteneğimiz ve arkadaşımız var. Bu arkadaşlarımızın sadece birlikte oynamaları ve bunu öğrenmeleri gerekiyor. Umuyorum sakatlık olmadan bu sene sezonu tamamlayabiliriz. Zor bir sezon olacak. Bir şey kazanacaksak bunu hep beraber kazanacağız. Bu şehir için savaşmak hepimizin görevi. Çok genç bir takımımız var. Bu arkadaşlarımızın tecrübe kazanması kolay ve kısa zamanda olmayacak. Ama arkadaşlarımız gerçekten çok hızlı öğreniyorlar. Hakemlerle ilgili gerçekleri, onlarla nasıl mücadele edebileceklerini öğreniyorlar."
"FLAVIO GERÇEKTEN HİÇBİR YANLIŞ ŞEY YAPMADI"
Newton, Flavio´nun gördüğü kırmızı kartlar ve hakemlerle ilgili olarak ise şu ifadeleri kullandı:
"Flavio gerçekten hiçbir yanlış şey yapmadı. Türkiye´ye gelmeden önce hiç kırmızı kart görmeyen bir oyuncudan bahsediyoruz. İlk kırmızı kart gördüğü Beşiktaş maçından sonra soyunma odasında ayağa kalkıp bütün arkadaşlarından özür diledi. Bunu yapmasına belki gerek yoktu ama bu bile ne kadar doğru bir insan olduğunu, bu takıma ne kadar aidiyet duyduğunu gösteriyor. İkinci kırmızı kartta verilen kararın ne kadar yanlış olduğunu hepimiz biliyoruz. Orada artık Türk hakemlerini, burada işlerin nasıl yürüdüğünü, nasıl kararlar verildiğini anlayacak. Buna adapte olması gerekecek. Umuyorum bir daha bunu asla yaşamayacağız. Geçen sene benim için de öğrenme dönemi olmuştu. Benim de bu sene Türk hakemlerini tamamıyla anladığımı ve kararların nasıl verildiğini anladığımı söyleyebilirim. Benim tek başıma gidip hakeme bağırma, bir şeyler söylemem yeterli olmayacaktır. Bu gereksiz ve getireceği kırmızı kart olacaktır. Dolayısıyla bununla saha içi ve saha dışında nasıl mücadele edebileceğimiz konusunda bilgilendirmeler yapıyoruz, konuşuyoruz, eğitmeye çalışıyoruz."
"BİRÇOK SİSTEM ÜZERİNDE ÇALIŞIYORUZ"
Farklı sebepler dolayısıyla geride kalan haftalarda birçok farklı sistemle oynadıklarını söyleyen Newton, bu konuda da şunları dedi:
"Denizlispor maçını 3-5-2 sistemiyle, diğer maçlarda 4-3-3 ve 4-2-3-1 sistemiyle oynadık. Tek bir sistemi henüz uygulama fırsatımız olmadı. Birçok sistem üzerinde çalışıyoruz ve birçok sistemi arkadaşlarımıza oynatmaya çalışıyoruz. Abdülkadir Ömür ve Nwakaeme özelinde konuşacak olursak henüz genelde yaptıkları işlere henüz ulaşamadıklarını görüyoruz. Ama sezonun henüz çok başındayız. Dolayısıyla önümüzde gidebileceğimiz çok yol var. Bu arkadaşlarımız sezon boyunca yapacakları çalışmalarla istediğimiz seviyeye çıkabilecekler arkadaşlarımız. İkisi de içeriye içeri giren ve atakları şutla sonuçlandırmayı seven oyuncular. Sadece çizgiyi seven ve orta açan oyuncular değiller. Dolayısıyla eleştirilerin arkasındaki nedeni tam olarak anlayamıyorum. Sistemle alakası olduğunu düşünmüyorum. Çünkü bu şekilde oynamaya çalışan arkadaşlar. Kendilerine gerekli özgürlüğü veriyoruz. Bu yavaş yavaş ortaya çıkacak bir durum. Bu arkadaşlarımızın kısa süre içerisinde bizim istediğimiz ve taraftarların onlardan istedikleri seviyeye çıkabilecek oyuncular olduğunu biliyoruz, bundan da eminiz."
"TRANSFER SEZONUNDA İYİ BİR İŞ ÇIKARDIK"
Transfer döneminde çok iyi iş çıkardıklarını söyleyen Newton, "Sezon öncesi kampında her takım gibi bizim de sıkıntı çektiğimiz durumlar oldu. Aramıza yeni katılan oyuncular, sakatlılar oldu. Kısa bir çalışma periyodu elde edebilmiştik. Şuan sakatların yavaş yavaş dönmesiyle, transfer döneminin bitmesiyle birlikte tam kadro çalışma fırsatı bulduk. Arkadaşlarımız birbirlerini tanıma ve daha iyi anlama fırsatı buldular. Zaman içerisinde, kısa bir sürede daha iyi evrileceğimizi düşünüyorum. Hangi hocaya sorarsanız sorun her hoca transfer ister. Bu normal karşılanacak bir durum. Ama gerçekten transfer sezonu boyunca çok iyi bir iş çıkardığımızı düşünüyorum" diyerek açıklamalarını tamamladı.
Toplantının ardından Eddie Newton, basın mensuplarıyla birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-Eddie Newton´un açıklamaları
-DetaylarDHA-Spor Türkiye-Trabzon Tolga SAĞLAM
2020-10-07 14:06:29

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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