Trabzonspor, Erzurumspor ile hazırlık maçı oynayacak

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Trabzonspor, Erzurumspor ile hazırlık maçı oynayacak

DHA

Trabzonspor, Erzurumspor ile hazırlık maçı oynayacak


Tolga SAĞLAM/TRABZON, (DHA)Trabzonspor, milli maçlar nedeniyle Süper Lig´e verilen arada Erzurumspor ile hazırlık maçı oynayacak.
Bordo-mavili kulüpten konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, "Süper Lig 2020-21 sezonuna verilen milli arada Erzurumspor ile hazırlık maçı oynayacağız. 10 Ekim 2020 Cumartesi günü Kazım Karabekir Stadyumu´nda oynanacak karşılaşma saat 16.00´da başlayacak" denildi.DHA-Spor Türkiye-Trabzon Tolga SAĞLAM
2020-10-07 15:50:06

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Eddie Newton: "Trabzonspor'da rüyamı yaşıyorum" Trabzonspor Teknik Direktörü Eddie Newton: "Transferde yönetim büyük bir iş çıkardı" "Topu hızlı oynayan ve çeviren bir Trabzonspor izlettireceğiz" "Bu şehir için savaşmak hepimizin görevi" "Genç oyuncuları oynatmaktan korkan biri değilim"
YEREL HABERLER Eddie Newton: "Trabzonspor'da rüyamı ...
Eddie Newton: Şu anda rüyamı yaşıyorum
YEREL HABERLER Eddie Newton: Şu anda rüyamı yaşıyorum
Tescilli 'Sürmene bıçağı' için müze kuruluyor
YEREL HABERLER Tescilli 'Sürmene bıçağı' için müze kuruluyor
Tescilli 'Sürmene bıçağı' için müze kuruluyor
YEREL HABERLER Tescilli 'Sürmene bıçağı' için müze kuruluyor
Trabzonspor'dan genel kurul açıklaması
YEREL HABERLER Trabzonspor'dan genel kurul açıklaması
Doktor Topçu, Azerbaycan´da gönüllü görev istiyor
YEREL HABERLER Doktor Topçu, Azerbaycan´da gönüllü görev istiyor
Covid-19’un neden olduğu hastalık tablosunu iyileştirmek için çaba sarf ediyorlar KTÜ İlaç ve Farmasötik Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde Covid 19'un tedavisi için çalışma yürütülüyor
YEREL HABERLER Covid-19’un neden olduğu hastalık tablosunu ...
Ayva ağacında ayvadan başka her meyve var Verim alamadığı ayva ağacını kesmeyip aşıladı; ağaçta 2 çeşit armut, elma ve muşmula yetiştirdi
YEREL HABERLER Ayva ağacında ayvadan başka her meyve var Verim ...
Trabzonspor'dan Vitor Hugo için tanıtım videosu
YEREL HABERLER Trabzonspor'dan Vitor Hugo için tanıtım videosu
Büyükşehir adres karışıklığına son veriyor 51 mahallede 50 bin adet tabela takılacak
YEREL HABERLER Büyükşehir adres karışıklığına son veriyor 51 ...
Trabzonspor taraftarlarından TFF ve MHK'ya tepki
YEREL HABERLER Trabzonspor taraftarlarından TFF ve MHK'ya tepki
Vitor Hugo resmen Trabzonspor´da
YEREL HABERLER Vitor Hugo resmen Trabzonspor´da
Trabzonspor, AİHM'e gidecek
YEREL HABERLER Trabzonspor, AİHM'e gidecek
Düğün konvoyunda drift yapan sürücüye 8 bin lira ceza
YEREL HABERLER Düğün konvoyunda drift yapan sürücüye 8 bin lira ceza
Trabzon'da bir garip olay Avrasya Üniversitesi Yomra Yerleşkesi'nin duvarları ve demir parmaklıkları sabaha karşı Yomra Belediyesi ekipleri tarafından yıkıldı Avrasya Üniversitesi Yönetimi can güvenliği gerekçesiyle eğitimi durdurma kararı aldı
YEREL HABERLER Trabzon'da bir garip olay Avrasya Üniversitesi Yomra ...
Mustafa Alper Avcı: "Ne olursa olsun sezon sonu şampiyon olacağız"
YEREL HABERLER Mustafa Alper Avcı: "Ne olursa olsun sezon sonu ...
Trabzonspor camiasından MHK'ya tepki TFF ve Trabzonspor eski yönetim kurulu üyesi Nevzat Ergüney: "İddiam Fenerbahçe'yi şampiyon yapacaklar" "Trabzonspor üstüne bir çok oyunlar oynanıyor"
YEREL HABERLER Trabzonspor camiasından MHK'ya tepki TFF ve ...
Yolu trafiğe kapatarak drift yaptılar Plakalarını kapatarak drift yapan araçlar cezadan kaçamadı
YEREL HABERLER Yolu trafiğe kapatarak drift yaptılar Plakalarını ...
AVM’ye silahla girerken yakalanan kadın gözaltına alındı
YEREL HABERLER AVM’ye silahla girerken yakalanan kadın gözaltına ...
TİSAŞ'ı pandemi bile durduramadı TİSAŞ Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Gökçen Alemdaroğlu: "Başta ABD olmak üzere ihracatımızda ciddi bir artış meydana geldi" "2021 yılının ilk çeyreğinde tamamlanması planlanan yeni fabrika binamız ile üretim kapasitemizi iki katına çıkartmayı planlıyoruz"
YEREL HABERLER TİSAŞ'ı pandemi bile durduramadı TİSAŞ Yönetim Kurulu ...
‘Yüzme Bilmeyen Kalmasın Projesi’ ile sadece bu yıl ülke genelinde yüz binlerce kişi yüzme öğrendi
YEREL HABERLER ‘Yüzme Bilmeyen Kalmasın Projesi’ ile sadece bu yıl ...
Tereyağında `patates nişastalı´ tağşiş uyarısı
YEREL HABERLER Tereyağında `patates nişastalı´ tağşiş uyarısı
Bakır ve kalaycılığın son ustaları, teknolojiye direniyor
YEREL HABERLER Bakır ve kalaycılığın son ustaları, teknolojiye ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X