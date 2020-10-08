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Pandemi sürecinde hijyen belgesinin önemi daha da arttı Hijyen belgesi alamayanlar gıda ve su sektöründe çalışamayacak Gıda ve su sektöründe çalışacak olanlara yönelik düzenlenen hijyen kursuna pandemi sürecinde başvurular arttı

İHA

Pandemi sürecinde hijyen belgesinin önemi daha da arttı Hijyen belgesi alamayanlar gıda ve su sektöründe çalışamayacak Gıda ve su sektöründe çalışacak olanlara yönelik düzenlenen hijyen kursuna pandemi sürecinde başvurular arttı

Trabzon'da Ortahisar Halk Eğitim Merkezi bünyesinde gıda ve su sektöründe çalışanlara yönelik olarak düzenlenen hijyen kurslarına pandemi sürecinde daha çok talep gelmeye başladı.
Gıda ve su sektöründe çalışacaklardan hijyen belgesi istenirken bu kapsamda bu yılın Mart ayından itibaren söz konusu kurslara 530 kişi katılırken, bunlardan başarılı olan 279 kişiye belgesi verildi.
Trabzon'da Ortahisar Halk Eğitim Merkezi Müdür Yardımcısı Arzu Özen, hijyen kurslarına pandemi sürecinde ilginin daha da arttığını söyledi. 2013 yılından beri gıda ve su sektöründe çalışacak olanlar için söz konusu hijyen belgesinin istendiğini hatırlatan Özen, “Gıda ve su sektöründe çalışanlar, hijyen belgesini almak zorunda. Bu belgeyi almadan çalışmaları yasak ve ceza gerektirdiğinden dolayı Halk Eğitim Merkezi olarak kendilerine hijyen kursu veriyoruz. Aynı zamanda pandemi sürecinde bulunduğumuz için pandemiden dolayı da kendilerini ekstra da bilgilendirmiş oluyoruz. Bu uygulamaları daha dikkatli olmaları anlamında destek veriyoruz. Hijyen kursu, pandemi öncesi ve sonrasında kurumumuz tarafından sürekli veriliyordu. Şu an için talep fazla. Dolayısıyla pandemiden dolayı daha çok kurs düzenlemeye çalışıyoruz. Gerek hijyen gerek pandemi kuralları hakkında iş hayatına atılacak kişilere eğitim veriyoruz. Şu an 16 kursiyerimiz var. Her gün bu sayı değişiyor. Pandemi olduğundan salonu pek doldurmuyoruz. Yarı kapasitede çalıştığımız için pandemiye uygun olarak eğitim vermeye çalışıyoruz. Hijyenin ne olduğunu öncelikle tanımını yapıyoruz. Daha sonra kişisel hijyenden bahsediyoruz. Kişi önce kendi hijyenini sağlayacak ki; sonra çalıştığı ortamın hijyenini sağlasın. Gıda ve su sektöründe nelere dikkat edilmesi gerektiğini anlatıyoruz. Sonrasında sınav yapıyoruz. Sınavda başarılı olanlara belgelerini veriyoruz. Sekiz saatlik bir eğitimden sonra sınava tabi tutuyoruz. Sınavda başarılı olanlara belgelerini düzenleyip veriyoruz” dedi.
Kursiyerlerden Erol Karasakal da işyerinden hijyen belgesi istendiği için kursa katıldığını belirterek ”İş başvurularında hijyen belgesi isteniyor. Dolayısıyla bizde gıda sektöründe çalışmak için bu belgeyi alabilmek için kursa katılıyoruz. Öğretilenler günlük hayatımızda her zaman olan şeyler. Pandemiden dolayı bunlar kat kat daha da artırıldı. Zaten 2013 yılından beri hijyenle alakalı belgeler isteniyor” diye konuştu.

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