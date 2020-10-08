Trabzonspor, Başakşehir maçı hazırlıklarını sürdürüyor

Trabzonspor, Süper Lig’in 5. haftasında sahasında karşılaşacağı Medipol Başakşehir maçı hazırlıklarını sürdürdü.
Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde Teknik Direktör Eddie Newton yönetiminde yapılan çalışmaya milli takım kamplarında bulunan oyuncular katılmadı. Bordomavililer günün ilk antrenmanında dayanıklılık çalışmaları gerçekleştirildi.
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