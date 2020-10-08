Trabzonspor´da 4 günlük izin bitti, hazırlıklar başladı

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Tolga SAĞLAM/TRABZON, (DHA)-Milli maçlar nedeniyle Süper Lig´de verilen arada 4 gün izin yapan Trabzonspor´da bugün hazırlıklar yeniden başladı.

Teknik direktör Eddie Newton yönetiminde saat 17.00´de Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri´nde yapılan ve milli takımlarında bulunan futbolcuların katılmadığı antrenmanda kuvvet çalışmalarının ardından taktiksel çalışmalar gerçekleştirildi.

Yarın yapacağı çift antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek olan bordo-mavililer, 10 Ekim Cumartesi günü Kazım Karabekir Stadyumu´nda Erzurumspor ile de hazırlık maçında karşı karşıya gelecek.DHA-Spor Türkiye-Trabzon Tolga SAĞLAM

2020-10-08 14:03:41



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