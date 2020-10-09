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Süper Lig'de şampiyonluk hesapları yapan Trabzonspor yaş ortalamasını düşürdü.

Bu sezon Süper Lig'de 2'i yerli, 9'u yabancı olmak üzere toplam 11 transfere imza atan Trabzonspor, Teknik Direktör Eddie Newton yönetiminde yeniden yapılanmaya giderken oyuncu kadrosunda yaş ortalamasını ise aşağıya çekti. Bordomavililer geçtiğimiz sezon Süper Lig'de oynadığı maçlarda en yüksek 30.3 yaş ortalamasıyla, en düşük ise 26.1 yaş ortalamasıyla çıktı.

Karadeniz ekibi geçtiğimiz sezon konuk ettiği ve 21 kazandığı Sivasspor maçında sahaya 30.3 yaş ortalaması bulunan kadro ile mücadele etti. 31 kazandıkları Antalyaspor maçına ise 26.1 yaş ortalamasıyla çıkarak en genç kadrosuyla oynadı.

Bordomavililer bu sezon ise Süper Lig'de oynadığı 4 maçta ise yaş ortalaması 26.6'yı geçmedi. Trabzonspor Teknik Direktör Eddie Newton yönetiminde 11 beraber kaldıkları Gaziantep FK karşısına 26.6 yaş ortalamasıyla çıkarken, sahasında 31 kazandığı Yeni Malatyaspor karşısında ise 25.0 yaş ortalamasıyla oynadı.

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