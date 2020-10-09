Trabzon’da uyuşturucu operasyonuna 4 tutuklama

Yaşlı Ermeni kadın Azerbaycan askerine öyle bir şey dedi ki!

Trabzon’da 3 ayrı yerde yapılan uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 kişiden 4’ü tutuklanarak cezaevine konuldu.

Edinilen bilgiye göre, Trabzon İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Maçka, Ortahisar ve Araklı ilçelerinde “Uyuşturucu Madde İmal ve Ticareti”, “6136 Sayılı Kanuna Muhalefet’’ ve “Yasa Dışı Ekim” yapıldığına dair elde ettikleri bilgiler sonucu operasyon düzenledi. Uyuşturucuya duyarlı köpeklerin de katıldığı operasyonda 5 şüpheli şahsa ait ev ve eklentilerde arama yapıldı. Aramalarda 32 kilo 940 gram esrar maddesi, 19 kök kenevir bitkisi, 3,04 gram metamfetamin, 2 adet 9 mm çapında ruhsatsız tabanca, 2 adet şarjör ve 179 adet 9 mm çapında tabanca fişeği ele geçirdi.

Gözaltına alınan 5 şüpheliden 4’ü tutuklanarak cezaevine konulurken, uyuşturucu ile mücadelenin kararlılıkla devam edeceği belirtildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.