Trabzon´da 2 noktada orman yangını

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Trabzon´da 2 noktada orman yangını

DHA

Trabzon´da 2 noktada orman yangını


Fatih TURAN-Selçuk BAŞAR-Tolğa SAĞLAM/TRABZON, (DHA)TRABZON´da, 2 farklı noktada orman yangınları çıktı. İtfaiye ekipleri rüzgarın da etkisiyle yayılan yangınlara, müdahale ediyor.
Trabzon´da merkeze bağlı Beşirli Mahallesi´nde, öğlen saatlerinde ormanlık alanda yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye gelen Trabzon Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, yangına müdahale etmeye başladı.
Aynı saatlerde Maçka ilçesi Sevinç Mahallesi´nde de yazlık evlerin olduğu alanda orman yangını çıktı. Rüzgarın da etkisiyle yayılan yangına, Trabzon ve Maçka belediyeleri ile Orman Müdürlüğü arazözleri ile müdahale ediliyor. DHA-Genel Türkiye-Trabzon / Maçka Fatih TURAN-Selçuk BAŞAR-Tolğa SAĞLAM
2020-10-09 15:45:32

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Trabzon’da uyuşturucu operasyonuna 4 tutuklama
YEREL HABERLER Trabzon’da uyuşturucu operasyonuna 4 tutuklama
Bu balık sezonunda ilk defa yaşandı Trabzon Toptancı Balık Hali sezonun en sessiz gününü yaşadı Balık haline birkaç gün öncesine kadar 4-5 bin kasa gelen palamut bugün 250 kasalara kadar geriledi
YEREL HABERLER Bu balık sezonunda ilk defa yaşandı Trabzon Toptancı ...
Trabzonspor, BB Erzurumspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı
YEREL HABERLER Trabzonspor, BB Erzurumspor ile oynayacağı maçın ...
Korona virüs salgını ile Trabzon'da kolonya üreticisi artınca eski üreticiler bu durumdan olumsuz etkilendi Trabzon'da pandemiden sonra kolonya imal edenlerin oranı neredeyse 10 kat arttı
YEREL HABERLER Korona virüs salgını ile Trabzon'da kolonya üreticisi ...
Trabzonspor yaş ortalamasını düşürdü
YEREL HABERLER Trabzonspor yaş ortalamasını düşürdü
Trabzonspor taktik çalıştı
YEREL HABERLER Trabzonspor taktik çalıştı
Trabzonspor´da 4 günlük izin bitti, hazırlıklar başladı
YEREL HABERLER Trabzonspor´da 4 günlük izin bitti, hazırlıklar ...
Trabzon Ticaret Borsası-KTÜ işbirliği
YEREL HABERLER Trabzon Ticaret Borsası-KTÜ işbirliği
Trabzonlu kültür balığı yetiştiricileri köstek değil destek bekliyor Trabzon İç Su Ürünleri Yetiştiricileri Birlik Başkanı İlker Yıldırım: "Geçen yıla göre ihracatımızda miktar bazında yüzde 45, döviz girdisi olarak ise yüzde 47’lik bir artış gerçekleşti" "Arsin ilçemizde bulunan firmalarımızın depoları, lehimize çıkan mahkeme kararını bile beklenmeden yıkıldı; Biz destek beklerken yapılan bu davranışı ihracatçılar olarak hak etmiyoruz"
YEREL HABERLER Trabzonlu kültür balığı yetiştiricileri köstek değil ...
Trabzonspor, Başakşehir maçı hazırlıklarını sürdürüyor
YEREL HABERLER Trabzonspor, Başakşehir maçı hazırlıklarını ...
Sümela Manastırı'nı 2 ayda 100 bin kişi ziyaret etti
YEREL HABERLER Sümela Manastırı'nı 2 ayda 100 bin kişi ziyaret etti
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Kalaycı'nın anne acısı Cenaze namazına Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez de katıldı
YEREL HABERLER Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı ...
Trabzonspor, Birleşmiş Milletler gibi
YEREL HABERLER Trabzonspor, Birleşmiş Milletler gibi
Pandemi sürecinde hijyen belgesinin önemi daha da arttı Hijyen belgesi alamayanlar gıda ve su sektöründe çalışamayacak Gıda ve su sektöründe çalışacak olanlara yönelik düzenlenen hijyen kursuna pandemi sürecinde başvurular arttı
YEREL HABERLER Pandemi sürecinde hijyen belgesinin önemi daha da ...
Doğu Karadeniz’de kokulu üzümlerden pekmez zamanı Yörede kokulu üzüm olarak bilinen İsabella üzümlerinden pekmez yapımına başlandı
YEREL HABERLER Doğu Karadeniz’de kokulu üzümlerden pekmez ...
Trabzonspor, Erzurumspor ile hazırlık maçı oynayacak
YEREL HABERLER Trabzonspor, Erzurumspor ile hazırlık maçı oynayacak
Vali Ustaoğlu ve Başkan Zorluoğlu Arsin ilçesinde toprak kaymalarının yaşandığı Çubuklu mahallesinde incelemede bulundular
YEREL HABERLER Vali Ustaoğlu ve Başkan Zorluoğlu Arsin ilçesinde ...
Eddie Newton: "Trabzonspor'da rüyamı yaşıyorum" Trabzonspor Teknik Direktörü Eddie Newton: "Transferde yönetim büyük bir iş çıkardı" "Topu hızlı oynayan ve çeviren bir Trabzonspor izlettireceğiz" "Bu şehir için savaşmak hepimizin görevi" "Genç oyuncuları oynatmaktan korkan biri değilim"
YEREL HABERLER Eddie Newton: "Trabzonspor'da rüyamı ...
Eddie Newton: Şu anda rüyamı yaşıyorum
YEREL HABERLER Eddie Newton: Şu anda rüyamı yaşıyorum
Tescilli 'Sürmene bıçağı' için müze kuruluyor
YEREL HABERLER Tescilli 'Sürmene bıçağı' için müze kuruluyor
Tescilli 'Sürmene bıçağı' için müze kuruluyor
YEREL HABERLER Tescilli 'Sürmene bıçağı' için müze kuruluyor

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X