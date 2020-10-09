Trabzon´da 2 noktada orman yangını

Fatih TURAN-Selçuk BAŞAR-Tolğa SAĞLAM/TRABZON, (DHA)TRABZON´da, 2 farklı noktada orman yangınları çıktı. İtfaiye ekipleri rüzgarın da etkisiyle yayılan yangınlara, müdahale ediyor.
Trabzon´da merkeze bağlı Beşirli Mahallesi´nde, öğlen saatlerinde ormanlık alanda yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye gelen Trabzon Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, yangına müdahale etmeye başladı.
Aynı saatlerde Maçka ilçesi Sevinç Mahallesi´nde de yazlık evlerin olduğu alanda orman yangını çıktı. Rüzgarın da etkisiyle yayılan yangına, Trabzon ve Maçka belediyeleri ile Orman Müdürlüğü arazözleri ile müdahale ediliyor. DHA-Genel Türkiye-Trabzon / Maçka Fatih TURAN-Selçuk BAŞAR-Tolğa SAĞLAM
2020-10-09 15:45:32
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