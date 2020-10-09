Trabzon´da 2 noktada orman yangını (2)

MAÇKA'DA ORMAN YANGINI SÖNDÜRÜLDÜ
Trabzon'un Maçka ilçesi Sevinç Mahallesi'nde çıkan orman yangınını, ifaiye ve orman işçilerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Ekipler, alevlerin söndürüldüğü bölgede dik ve engebeli orman arazisinde, soğutma çalışması başlattı. DHA-Genel Türkiye-Trabzon / Maçka
2020-10-09 16:16:52
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