KTÜ’ye otomotiv sektöründe dünyanın en iyi konferansından uluslararası ödül

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ayfer Dönmez Çavdar’ın eş danışmanlığını yaptığı lisansüstü çalışma, SPE ACCE 2020 (Automotive Composites Conference and Exhibition) Konferansı’nda düzenlenen yarışmada master kategorisinde 1.’lik ödülüne layık görüldü.

Otomotiv sektörü ve kompozit malzeme alanında dünyanın en iyi konferansı olarak kabul edilen SPE ACCE 2020 konferansının 20.’si geçtiğimiz ay dünyanın en iyi otomotiv firmalarının temsilcilerinin de aralarında olduğu toplamda 550 kişinin katılımıyla sanal olarak gerçekleştirildi. Konferansta Karadeniz Teknik Üniversitesi öğretim üyelerinden Doç. Dr. Ayfer Dönmez Çavdar ile Bursa Teknik Üniversitesi Orman Endüstri Mühendisliği bölümünden Doç. Dr. Murat Ertaş’ın danışmanlıklarını yaptığı öğrencileri Sena Çaylak‘ın tezi olan "Efect of Alkyl Ketene Dimer on the Hydrophobic and Mechanical Properties of Natural Fiber Reinforced Biopolymer Composites" adlı çalışma ödüle layık görüldü.

Ödüle layık görülen çalışma aynı zamanda Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Araştırma Destek Programları Başkanlığı (ARDEB) tarafından desteklenen “Doğal Lif Takviyeli Biyopolimer Matrisli Kompozitlerin Özellikleri Üzerine Cam Lifi ve Alkil Keten Dimerin Etkisi” başlıklı 1002 projesi kapsamında yürütülen çalışmaları kapsıyor. Adı geçen projenin, dünyada giderek yaygınlaşan ve hassaslaşan çevre bilinciyle, doğada çözünebilen kompozit ürünlerinin özelliklerinin geliştirilmesine katkı sunması amaçlanıyor. Böylece zararlı petrol türevi ürünlerin yerini alabilecek nitelikte, çevre dostu sürdürülebilir biyomalzemelerin üretilmesine yönelik yeni alternatif ürünlerin ortaya koyulması hedefleniyor.

Cam elyaf ve doğal lif (odun unu) takviyeli PLA kompozitlerin üretimi ve performans özelliklerinin tespit edilmesi, özellikle otomotiv sektöründe, cam elyaf takviyeli plastiklerin yerine kullanılabilme potansiyeli için önem taşıyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.