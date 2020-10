İş makinesi kepçesiyle, armut topladı

Yaşar FALCI/OF (Trabzon), (DHA)TRABZON´un Of ilçesinde Enes Uzun, iş makinesinin kepçesine binerek yerden 15 metre yükseklikteki ağacın dallarından armut topladı. O anların kayda alınan görüntüleri, sosyal medyada ilgi gördü.

Of ilçesi Erenköy Mahallesi´nde, 100 yıllık ağaçtaki armutları toplamak isteyen Enes Uzun, 15 metre yüksekliğe sahip ağacın dallarına ulaşamadı. O sırada mahallede yol yapımında kullanılan bir iş makinesinin operatöründen yardım isteyen Uzun, bindiği kepçe ile uzandığı dallardaki armutları topladı. O anların görüntüsü, sosyal medyada ilgi gördü.

Arazisinde 100 yıllık armut ağacı olduğunu söyleyen Enes Uzun, "Dallar çok uzun ve armutlara ulaşamıyorduk. O nedenle gövdeye yakın olanları toplayabiliyorduk. O sırada yol yapan iş makinesi operatöründen rica ettim. İş makinesinin kovasına çıkarak armutları topladım" dedi.DHA-Genel Türkiye-Trabzon / Of Yaşar FALCI

2020-10-10 10:31:09



