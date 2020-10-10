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Sanal ortamda Karadeniz’de kirliliğin önlenmesi için bir araya geldiler Karadeniz’e kıyısı olan 4 ülke ve 6 ortak kuruluşun temsilcileri Karadeniz’deki kirliliğe dikkat çekti, çözüm önerilerini tartıştı

İHA

Sanal ortamda Karadeniz’de kirliliğin önlenmesi için bir araya geldiler Karadeniz’e kıyısı olan 4 ülke ve 6 ortak kuruluşun temsilcileri Karadeniz’deki kirliliğe dikkat çekti, çözüm önerilerini tartıştı

Karadeniz’e kıyısı olan Türkiye, Bulgaristan, Romanya ve Gürcistan ile 6 ortak kuruluşun temsilcileri Karadeniz’deki kirliliğe dikkat çekmek ve çözüm önerilerini konuşmak üzere sanal ortamda bir araya geldi.
Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Deniz Bilimleri Fakültesi tarafından ekolojik sorun olan deniz çöplerinin azaltılması amacı ile hazırlanan ve AB Karadeniz Sınır Ötesi İşbirliği Programınca desteklenen ‘Karadeniz Ekosisteminin Koruması için Toplumsal Farkındalığın Artırılması ve Deniz Çöplerinin Azaltılması’ (LitOUTer) Projesi ortakları, Türkiye’den kurum temsilcileri, Türkiye ve yurt dışından 80 uzman ve ilgilinin katılımı ile sanal ortamda bir toplantı gerçekleştirdi.

"Ortak Deniz, Ortak Çözüm"
KTÜ Sürmene Deniz Bilimleri Fakültesi’nden Doç. Dr. Coşkun Erüz’ün yürütücüsü olduğu ve 30 ay sürecek olan projenin açılış toplantısında ‘Ortak Deniz, Ortak Çözüm’ sloganı ela alındı. Üç oturumda gerçekleştirilen toplantının ilk oturumunda KTÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı, Trabzon Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ahmet Adanur, Trabzon Vali Yardımcısı Emin Sait Karahaliloğlu ve Doç. Dr. Coşkun Erüz birer konuşma yaptı.
İkinci oturumda davetli konuşmacılar, Dış İşleri Bakanlığı AB Birlik Programları ve Sınır Ötesi İşbirliği Daire Başkanı Şebnem Sözer, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü Deniz ve Kıyı Yönetimi Daire Başkanı Ahmet Varır ve Laboratuvar, Ölçüm ve İzleme Daire Başkanı Soner Olgun, Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürü Dr. M.Altuğ Atalay, Karadeniz Komisyonu Genel Sekreteri Irina Makarenko, Gürcistan Tarım Bakanlığı temsilcisi Guranda Bagrationi , Deniz Temiz TURMEPA Genel Müdürü Semiha Öztürk ve Doğu Karadeniz Çevre Platformu Genel Sekreteri Taner Yılmaz proje konusunda konuşmalar yaparak diğer katılımcılardan gelen soruları cevaplandırdı.
Üçüncü oturumda proje ortakları ülkelerinde ve kendi krurumlarında deniz çöpleri konusunda yapılan çalışmaları, deneyimlerini katılımcılara aktardı ve bundan sonra yapılabilecek ortak çalışmalar konusunda görüş alışverişinde bulundu.

"Denizlere ulaşan atıkların oluşturduğu kirlilik ciddi boyutlara ulaştı"
Proje Yürütücüsü Doç. Dr. Coşkun Erüz ise yaptığı açıklamada, LİtOUTer Projesi’nin 1 Temmuz 2020’de nihai sözleşme imzalanarak yürürlüğe girdiğini hatırlattı. Erüz “30 ay sürecek bu projede amaç; Karadeniz’e taşınan, denizde biriken katı atık ve deniz çöplerinin oluştukları yerden başlayarak doğaya atılmamasını sağlamak ve oluşan atıkları geri kazanarak, doğaya karışmasını önlemek ve denize ulaşamadan bertaraf etmektir. Yine bir şekilde denize ulaşarak deniz yüzeyinde, kıyılarda, deniz dibinde biriken katı atıkları (deniz çöpleri) teknolojik imkanlarla toplayarak deniz ekosistemlerine, insan sağlığın zarar vermesini önlemektir. Her yıl gittikçe artan bir sorun olan deniz çöpleri ve tehlikeleri konusunda, bireysel, toplumsal, ulusal ve uluslararası farkındalık sağlayarak halkın ve kamu kurumlarının birlikte hareket ederek Karadeniz’de deniz çöplerinin azaltılmasında çözüme katkı vermesini sağlamayı hedefliyoruz. Denizlere ulaşan atıkların oluşturduğu kirlilik ciddi boyutlara ulaştı. Bunu önlemek için acilen el birliğiyle çalışmalıyız. Proje ile 4 ülke, 6 kurum bu farkındalığı sağlamak için halk ve kamu kurumları ile birlikte çaba göstereceğiz” dedi.
Türkiye, Bulgaristan, Romanya ve Gürcistan ile 6 ortak kuruluşla gerçekleştirilecek olan 930 bin Euro bütçeli ve 30 ay sürecek olan uluslararası “LitOUTer” Projesi’yle, iköğretimden üniversite öğrencilerine, ev hanımlarından, din adamlarına, turizmden, balıkçılık sektörüyle uğraşanlara, kamu kuruluşları ve belediyelere kadar geniş bir hedef kitleye ulaşılarak denizlerdeki çöp kirliliği sorununa karşı ortak bilincin oluşturulması hedefleniyor.

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