TFF 2. Lig: Hekimoğlu Trabzon FK: 1 - 24 Erzincanspor: 1

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta Hekimoğlu Trabzon FK ile 24 Erzincanspor karşılaştı. Müsabaka 11 beraberlikle sonuçlandı.
Stat: Yavuz selim
Hakemler: Alim Kandemir xx, Hüseyin Otyakmaz xx, Suha Adıyaman xx
Hekimoğlu Trabzon FK: Abdulaziz Demircan xx, Uğur Arslan Kuru xx, Yasin Palaz xx (Miraç Acer dk. 75 x), Mustafa Çakır xx, Bahadır Erol xx , İsmail Haktan Odabaşı x (Can Erdem dk. 59 x), Mehmet Sak x (Samet Yalçın dk. 72 x), Serkan Odabaşoğlu x (Eray Ataseven dk. 72 x), Burhan Eşer xx, Bahadır Taşdelen x (Caner Aktaş dk. 76 x) , Batuhan Karadeniz xx
Yedekler: Yunus Emre Kar, Sezer Özmen, Onur Akdeniz, Oğuz Kocabal, Berkay Kara
Teknik Direktör: Mustafa Alper Avcı
24 Erzincanspor: Mert Akyüz xx, Abdullah Balıkuv xx, Yunus Emre Çakır xx, Hakan Demir xx (Abdulcebrail Akbulut dk. 79 x), Uğur Daşdemir xx (Rıdvan Türker dk. 85 ?), Ahmet Kaan Ergün x, Samed Karakoç xx, Uğurcan Bekçi xx (Batuhan Yılmaz dk. 79 x), Mümin Talip Pazarlı xx, Sefa Akgün xx, Ethem Erboğa xx (Abdulkadir Özgen dk. 85 ?)
Yedekler: Murat Demir, Mustafa Talha Özbay, Orhan Taşdelen, Ahmet Ürer, Emre Yıldız, Kemal Talha Kabakcı
Teknik Direktör: Özcan Kızıltan
Goller: Mustafa Ethem Erboğa (dk. 52) (24 Erzincanspor), Burhan Eşer (dk. 61) (Hekimoğlu Trabzon FK)
Sarı Kartlar: Uğur Arslan Kuru, Mustafa Çakır, İsmail Hakık Odabaş (Hekimoğlu Trabzon FK), Uğur Daşdemir (24 Erzincanspor)
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.