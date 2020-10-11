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Trabzon'da örtü yangını

DHA

Trabzon'da örtü yangını


Fatih TURANSelçuk BAŞAR/TRABZON, (DHA)TRABZON'da, çalılık alanda çıkan örtü yangınına ekipler müdahale ediyor.
Trabzon´da, merkeze bağlı Akyazı Mahallesi´nde, saat 23:30 sıralarında çalılık alanda örtü yangını çıktı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye gelen Trabzon Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, alevlere müdahale etmeye başladı. Yolu olmayan dik ve engebeli arazideki yangına güçlükle müdahale eden ekipler, alevleri kontrol altına almaya çalışıyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Trabzon Fatih TURANSelçuk BAŞAR
2020-10-11 00:35:41

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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