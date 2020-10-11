Misli.com 3 Lig: Ofspor: 2- Nevşehir Belediyespor: 1

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3 Lig 1. Grup'ta Ofspor, Nevşehir Belediyespor'u 21 mağlup etti.

3. Lig 1. Grup'ta oynanan mücadelede Ofspor, Nevşehir Belediyespor'u sahasında 21 mağlup etmeyi başardı. Ofspor'un gollerine 21 dakikada Furkan Işıkdemir ve 65 dakikada Mustafa Aydoğdu atarken, konuk ekip Nevşehir Belediyespor'un golü ise 56 dakikada Muhammed Furkan Işık kaydetti.

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