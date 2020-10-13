Çakırgöl'den Trabzon'a can suyu Trabzon'da yaşanan kuraklık nedeniyle su kesintilerinin önüne geçmek için her su kaynağı değerlendiriliyor Trabzon'un içme suyu ihtiyacı için 2 bin 533 metre yükseklikte bir buzul göl olan Çakırgöl'de yıllar önce kurulan içme suyu şebekesi yenilendi

Trabzon'da son aylarda yaşanan kuraklık nedeniyle su kesintilerinin önüne geçmek için her su kaynağı değerlendiriliyor.

Trabzon'un içme suyu ihtiyacı için 2 bin 533 metre yükseklikte bir buzul göl olan Çakırgöl'de 30 yıl önce kurulan içme suyu şebekesi yenilenirken, yenilenen şebeke ile şehre içme suyu pompalanacak.

Türkiye'nin en çok yağış alan bölgesi olan Karadeniz’de seller yaşansa da son 56 aydır yağış miktarları büyük oranda azaldı. Barajlarda su seviyelerinin düştüğü, dere yataklarının kurumaya başladığı bölgede, bilinçsiz ve kaçak kullanımın yanında tarımsal sulama yapılmasının da etkisiyle susuzluk tehlikesi yaşanıyor. Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, son aylarda yağışların bir hayli azalması, hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi ve pandemi süreci nedeniyle günlük su tüketiminde artış olduğuna dikkat çekerek suyun tasarruflu kullanılmasını istedi.

Dünyayı etkisi altına alan Covid19 salgını nedeniyle suya ihtiyacın daha da arttığının altını çizen Başkan Murat Zorluoğlu, “Bir yandan virüsle savaşırken diğer taraftan da ciddi bir kuraklık ile mücadele ediyoruz. Trabzon genelindeki su kaynaklarımızda ciddi bir azalma yaşanıyor. Şehrimizde hem yağışlı gün sayısında hem de aylık yağış ortalamasında yüzde 20 seviyelerinde düşüş görüldü. Geçen yılın aynı ayına göre AğustosEylül ayları yağış ortalaması yaklaşık olarak yüzde 40 azalış gösterdi. Ancak pandemi dolayısıyla vatandaşlarımızın su kullanımı ise 6 aylık süreçte ortalama yüzde 20 seviyelerinde arttı. Kaynaklarda ciddi sıkıntılar yaşanması sonucu kırsal alanlar için yeni kaynakların tespiti ve su sorununun çözüm adına projeler yapıyoruz. Musluklarımızdan suyun kesintisiz akması için hayata geçirdiğimiz yeni içme suyu temin çalışmaları yanında Trabzonlu hemşehrilerimizin mevcut su rezervimizi tasarruflu kullanmaları önemini korumaktadır. Halkımızın bu konuya büyük özen göstermelerini önemle rica ediyorum" dedi.

Su sorunun çözümü için Büyükşehir Belediyesi ekipleri TrabzonGümüşhane sınırındaki 2 bin 533 rakımlı Çakırgöl'de yaklaşık 30 yıl önce yapılan içme suyu şebekesinde tadilat yaparak zarar gören boruların değiştirdi,şehrin içme suyu ihtiyacı için çalışma yürüttü.

Çevresi bin 160 metre, boyu 250 metre ve derinliği 15 metreye ulaşan doğa harikası Çakırgöl, buzulların eriyip şelale oluşturmasıyla 8 küçük su kaynağından besleniyor.

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