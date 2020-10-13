Genç’in hassasiyeti yardım kampanyasına önayak oldu

Trabzon’un Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin ekim ayının ikinci meclis toplantısında Ordu’da SMA hastalığından tedavi gören 18 aylık Demir Ali’nin dedesinin yazdığı notu okudu.

Başkan Genç, dede Köksal Bayraktar’ın notunu okumasının ardından Trabzon Büyükşehir Belediye Meclis Üyeleri Başkan Genç’e teşekkür ederek bağışta bulundular. Genç’in çağrısının ardından mecliste bir anda 6 bin dolar bağış toplandı. Mecliste ayrıca huzur haklarının Demir Ali için başlatılan kampanya bağışlanması önerildi.

Aslen, Trabzon’un Şalpazarı ilçesinden olan ailenin notunu Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç okudu. Dede Köksal Bayraktar torunu için yazdığı notta şu ifadeler yer verdi:

“Şalpazarı Geyikli mahallesinden olan yavrumuz. Dedesinin gönderdiği notu okuyarak kamuoyunun bilinmesini ve desteğini rica ediyorum. Ben Köksal Bayraktar, Emniyet Genel Müdürlüğü kadrosundan emekliyim. Ordu ilinde ikamet etmekteyiz. Torunum Demir Ali Bayraktar SMA hastalığını yakalandı. Bu hastalığın tedavisi yabancı ülkelerde yapılmaktadır. Çok pahalı bir ilacı var. Bununla ilgili özellikle çalışma başlatıldı. Ordu Büyükşehir Belediyemizden, Ordu bünyesinde bilboardlarda kamuoyuna aydınlatılması noktasında çalışmalar yapıldı. Gen terapisi hastalığı. Maliyeti 2 Milyon 400 bin dolar civarında. Bu ilaç SGK ödeme kapsamında değil. Konuyla ilgili yurt içi ve yurt dışı yardım kampanyaları hesapları açıldı. Ulusal ve yerel medyada haber yapıldı. Şu an kampanyamız güzel gidiyor. Bu ameliyat 2 yaşına kadar yapılabiliyor. Torunum Demir Ali 18 aylık, 6 ay gibi tedavimiz var. Bu tedaviyi daha önce alan Türk ailelerle konuştuk. Çocuklarının ayağa kalktığını, yaşıtlarıyla oynadığını ve onların seviyesine geldiğini söylediler. Sizlerden bize maddi ve manevi yardımcı olmanızı rica ediyorum. Dualarınızı bizden eksik etmeyin. Siyasetçiler, iş adamları sosyal medyalarında paylaşım yaparak bize destek olursa, torunum bu parayla tedavi olacak. Bu parayı toparlayıp tedavi alamazsak, Demir’in şu an dış bölgelerden erimeye başlayan kasları zamanla vücut içinde de erimeye başlayacak ve kalp atışının durmasıyla hayatını kaybedecek.”

Başkan Genç’i bu davranışından dolayı tebrik eden Trabzon Büyükşehir Belediye Meclisi Başkan Vekili Atilla Ataman, Trabzon Büyükşehir Belediyesine ait reklam panolarında yardım kampanyasının ilanlarını asacaklarını belirtti.

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