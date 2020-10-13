Trabzonspor, Başakşehir maçı hazırlıklarına başladı

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Trabzonspor, Süper Lig’in 5. haftasında oynayacağı Başakşehir maçı hazırlıklarına başladı.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde, Teknik Direktör Eddie Newton yönetiminde yapılan antrenmanda bordomavililer kuvvet çalışması gerçekleştirdi. İdman yapılan taktik çalışmasıyla son buldu. Trabzonspor, Başakşehir maçı hazırlıklarını yarın yapacağı çalışma ile sürdürecek.

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