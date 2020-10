Flavio: "Rüyalarının peşinde koşan bir insanım" Trabzonspor'un Brezilyalı futbolcusu Flavio Medeiros: "Flavio sahada Trabzonspor için canını verebilecek bir oyuncu" "Trabzonspor'la kendimi bağdaştırıyorum" "Transferimde çok duygusal süreç yaşadık" "Kırmızı kartlar istediğim ve beklediğim bir şey değildi" "Gücüm yettiği sürece forma için elimden geleni yapacağım"

Bordomavililerin Brezilyalı futbolcusu Flavio, rüyalarının peşinden koşan bir insan olduğunu belirterek, "Ben hayatım boyunca vazgeçen, pes eden biri olmadım. Bu anlamda Trabzonsporla kendimi bağdaştırıyorum. Flavio'nun sahada Trabzonspor için canını verebilecek bir oyuncudur" dedi.

Trabzonspor'un Brezilyalı orta sahası Flavio Medeiros, kulübün medya ekinine özel açıklamalarda bulundu. Futbola 5 yaşında başladığını belirten Flavio, "Santos’ta denemelere katıldım ve antrenmanlara çıktım. Ardından 18 yaşında Bahia ile antrenmanlara başladım. 2015 yılında ise ilk profesyonel kontratımı imzaladım ve profesyonel futbola adım attım. İlk yıllarda Bahia’da iyi işler yaptığımızı düşünüyorum. Bahia’yı Seire B’den üst lige çıkarmayı başardık. İyi maçlar oynadık, güzel galibiyetler aldık. Daha sonra takımda forma şansı bulamayınca Vitoria takımına transfer oldum. Portekiz’in Boavista kulübünde de 3 aylık bir maceram olmuştu. Oraya da futbol oynamak için gitmiştim fakat istediğim fırsatları bulamadım. Ardından 'Bu macera benim için sona ermeli ve ülkeme geri dönmeliyim' diyerek Brezilya’ya döndüm. Bahia benim için çok özel bir yere sahip. Çünkü beni sevdiklerini biliyorum, ben de onları seviyorum. Orada olduğum sürece elimden gelenin en iyisini yapmaya çalıştım. 2018 2019 yıllarında yine Bahia’da başarılı sezonlar geçirdik. İyi sonuçlar aldık. Sonrasında Trabzonspor’un bana olan ilgisini öğrendim" dedi.



"Flavio sahada Trabzonspor için canını verebilecek bir oyuncu"

Trabzonspor’da oynamanın kendisi için bir rüya olduğunu belirten Brezilyalı oyuncu, "Bu hayalimin gerçekleşmesi için gece gündüz dua ettim. Trabzonspor adını duyduğunuzda Türkiye’nin en büyük kulüplerinden bir tanesinin adını duymuş oluyorsunuz. Tabii ki bu ilgiyi karşılıksız bırakmanız mümkün değil. Herkes buraya geldiğimde beni çok iyi karşıladı. Takım arkadaşlarım beni çok sıcak karşıladı ve her an bana yardımcı oluyorlar. Herkes bana bir ihtiyacımın olup olmadığını soruyor. Yolda beni durduran taraftarlarımız sevgilerini, samimiyetlerini gösteriyorlar. Dil engelimiz olsa bile ne kadar sevildiğimi anlıyorum. Onlara şunu söyleyebilirim, Flavio sahada Trabzonspor için canını verebilecek bir oyuncu. Sahada her zaman elinden gelenin en iyisini yapacak bir oyuncu. Umarım takım arkadaşlarımla beraber taraftarımızın beklediği başarıları elde edebiliriz" ifadelerini kullandı.



"Trabzonspor'la kendimi bağdaştırıyorum"

Formasını terlettiği kulübü yaşayan bir insan olduğunu belirten Flavio, "Ben hayatımı zor bir yolculuk olarak görüyorum. Henüz 16 yaşındayken çevremdeki birçok insan benim futbolcu olmak için çok geç kaldığımı, futbolcu olacak yeteneğe sahip olmadığımı, futbol oynasam bile Brezilya’daki yerel takımlarda forma giyebileceğimi düşünüyorlardı. Aslında bu beni negatif etkilemek yerine daha da hırslandırdı. Ben hayatım boyunca vazgeçen, pes eden biri olmadım. Bu anlamda Trabzonsporla kendimi bağdaştırıyorum. Çünkü; buradaki arkadaşlarımla konuşunca, Trabzonspor’un da misyonunun bu olduğunu gördüm. Her zaman Avrupa’da oynamayı ve büyük başarılar kazanmayı hayal ettim. Birçok insan bunu başaramayacağımı söylese de bunu yavaş yavaş gerçekleştirdiğime inanıyorum. Aslında onlara değil, bunu kendime kanıtlama ihtiyacı hissettim. Amacım, onların haksız olduğunu kanıtlamak değil, benim bunu başarabileceğimi gösterebilmekti. Bunu başarabildiğim için en azından şu an Trabzonspor’da olduğum için kendimi çok değerli hissediyorum. Trabzonsporla bu konuda kendimi çok özdeşleştiriyorum. Trabzonspor’a da zamanında başaramayacağını, zorluklara karşı gelemeyeceğini, var olan güçleri yıkamayacağını söylemişler. Fakat Trabzonspor bu bariyerleri yıkabilmiş bir takım. Bu hikayeyi duyduktan sonra gerçekten Trabzonspor’a bağlılığım bir kat daha arttı. Formasını terlettiğim her kulübü yaşayan biriyim. Saha içinde takım için hayatını verebilecek, gereken her mücadeleyi verebilecek biriyim. Yaptığım hiçbir işte kaçan, geride kalan biri olmadım. Hep mücadele eden, mücadeleyi en önde sürdürmeye çalışan biri oldum. Taraftarlarımıza bir kez daha söz veriyorum, beni sahada her gördüklerinde mücadele edeceğimden emin olsunlar. Belki kötü sonuçlar alabiliriz veya istediğimiz sonuçları alamayabiliriz ama her zaman mücadele eden bir takım olacak sahada" dedi.



"Transferimde çok duygusal süreç yaşadık"

Transfer sürecimde aile içinde duyguların çok yoğun yaşandığı bir dönem olduğunu belirten Flavio, "Ailem fikir anlamında ikiye bölünmüştü. Bir kısmı kesinlikle Trabzon’a gelmemi, burada futbol oynamamı ve rüyalarımı gerçekleştirmemi isterken bir kısmı da kesinlikle gitmememi, Trabzon’un çok uzak olduğunu ve beni çok özleyeceklerini ifade ediyordu. Benim uzaklaşmamamı, hep onlara yakın olmamı isteseler bile hayallerimi gerçekleştirmemi istediklerini biliyordum. Zaten onlar bunu istediği için de karar almam zor olmadı. Bir yandan hayallerimi gerçekleştireceğim için çok mutlu oldular, diğer yandan ise onlardan uzak olacağım için üzgündüler. Dolayısıyla çok duygusal bir süreç yaşadık. Özellikle annem uzakta olmamı hiç istemiyordu. Ama eminim ki o da benim başarılı olmamı istedi. Eşim benimle birlikte Trabzon’a geldi. Onlardan çok fazla uzak olmamaya çalışıyorum. Mümkün olduğunca onları yanımda tutmaya çalışıyorum" şeklinde konuştu.



"Sert futbol beni şaşırttı"

Türkiye'deki set futbolun kendisini şarşırttığını itiraf eden Brezilyalı orta saha, ""Türkiye’ye futbol oynamaya başladıktan sonra beni en çok şaşırtan şeylerden bir tanesi buradaki sert futbol oldu. Brezilya’da da sert bir futbol var ancak bu kadar değil. Özellikle ilk maçta maruz kaldığım fauller sonrasında biraz canımın yandığını söylemem gerekiyor. Kolay değil, çünkü farklı bir ülkeye geliyorsunuz, farklı bir iklimde futbol oynamaya çalışıyorsunuz. Geldiğimden beri bir Trabzon’da geçirdiğim sürenin bana çok faydalı olduğunu ve artık adapte olduğumu söyleyebilirim. Hem takıma hem şehre hem de burada oynanan futbola adapte olmuş hissediyorum" dedi.



"Trabzonspor oyuncusuna değer veren bir kulüp"

Transfer haberleri medyada yer almaya başladıktan sonra taraftarların Alanzinho ile kendisini kıyasladığını belirten Brezilyalı oyuncu, "Taraftarlarımızın, benimle Alanzinho’yu karşılaştıran videolar yaptıklarını gördüm. Kendisini çok tanımıyorum ama Trabzonspor’da oynadığını gördükten sonra internette onun hakkında biraz araştırma yaptım. Daha sonra Trabzon’da oynayan diğer arkadaşlarımla görüştüm. Messias, Marlon ve Guilherme ile temasa geçtim. Onların bana söyledikleri çok güzel şeyler vardı. Ancak ben buraya geldikten sonra onların söylediklerinden daha fazlasını gördüm. Çünkü Trabzon ve Trabzonspor bir oyuncunun beklentilerini fazlasıyla karşılayabilen, onların rahat etmesi için her şeyi yapan bir takım. Trabzonspor, futbolcuların sadece işlerine odaklanma konusunda bizlere fazlasıyla yardımcı olan bir kulüp. Geldiğimde beklediğimden çok daha fazlasını gördüm ve bu beni çok memnun etti. Brezilya kulüplerinin hiçbirine saygısızlık yapmak istemem ama Trabzon ve Trabzonspor gerçekten oyuncusuna değer veren, oyuncusunun sadece futbol oynamasına odaklanan bir takım. Dolayısıyla Trabzon’a gelmemde bu gibi nedenler çok etkili oldu" ifadelerini kullandı.



"Nwakaeme çok özel ve çok yetenekli oyuncu"

Bütün takımın çok yetenekli olduğunu belirten Flavio, "Ancak Nwakaeme için ayrı bir parantez açmam gerekir. Sadece Denizlispor maçında gördüğüm örneği söylemem gerekirse penaltı pozisyonunda, önünde iki kişi vardı ve ben orada topu kaybettim. Muhtemelen rakip topu alacak ve hücum yapacak diye düşünürken bir anda iki kişiyi birden çalımlayıp penaltıyı kazandı. Sadece o pozisyon da değil. Kendisinin yaptığı diğer hareketleri, çalımları izlerseniz bunu bir kez yapacağını düşünebilirsiniz ancak bir sonraki maçta aynı hareketi tekrarlayabilir. Bu yüzden çok özel ve çok yetenekli bir oyuncu olduğunu düşünüyorum" şeklinde konuştu.



"Real Madrid’de oynayan Luka Modric'i örnek alıyorum"

Kendisine örnek olarak Real Madrid’de oynayan Luka Modric aldığını belirten Flavio, "Onun tarzında bir oyuncu olmaya çalışıyorum. Beğendiğim orta saha oyuncusu tarzı tam olarak o. Modern orta saha bence öyle olmalı. Hücumda gol atan, asist yapabilen, defansta da aynı şekilde görev yapabilen bir oyuncu olmalı. Onun takip ettiği tarzı bende takip etmeye çalışıyorum. O tarzı beğeniyorum ve bende onun tarzında bir oyuncu olmaya çalışıyorum" dedi.



"Hücumu seven bir teknik direktörü sahibiz"

Teknik Direktör Eddie Newton’un etkileyici bir geçmişi olduğunu söyleyen Brezilyalı oyuncu, hücumu çok sevecen bir teknik direktöre sahip olduklarını belirterek, "Transferim gerçekleşmeden önce kendisi hakkında araştırmalar yaparak fikirler edinmeye çalıştım. Çok etkileyici bir özgeçmişi olduğunu söylemem gerekir. Çok uzun yıllar Chelsea’de oynamış, çalışmış ve burada kendisine yer bulabilmiş bir isim. Geldiğimden beri şunu gördüm hücumu çok seven bir teknik direktörümüz var. Topu kaybettiğimizde rakibi presle boğmaya çalışan bir futbol anlayışı var. Çok iyi çalışan, önemli detaylara dikkat eden bir insan. Bizimle iletişimi çok iyi. Özellikle kırmızı kart sonrasında beni yanına çağırıp, bu konu hakkında kesinlikle sıkıntı yaşamamamı, böyle şeylerin olabileceğini, böyle şeylerin özellikle Trabzonspor’a karşı yaşandığını ve buna hazırlıklı olmam gerektiğini bana anlattı. Antrenmanlarda hiç beklemediğim kadar fazla şeyler öğrendiğimi düşünüyorum. Bazen beklentileriniz hayal kırıklığına da dönüşebiliyor. Ancak benim beklentilerim kesinlikle karşılandı ve fazlasını da gördüğümü düşünüyorum burada. Özellikle antrenmanlarda ve saha dışında yaptığımız çalışmalarda kendimizi fazlasıyla geliştiriyoruz. Trabzonspor’un bu nedenle hem teknik direktör hem de etrafındaki insanlarla doğru isimlerle çalıştığını düşünüyorum" açıklamasını yaptı.



"Kırmızı kartlar istediğim ve beklediğim bir şey değildi"

Süper Lig’de oynadığın ilk karşılaşmada kırmızı kart ile cezalandırılmasıyla ilgili olarak ise Flavio şunları söyledi:

"İlk maçta olanlardan açıkçası çok üzgünüm. Çünkü beklediğim ve istediğim bir şey değildi. Penaltı kararının basit bir karar olduğunu düşünüyorum. Penaltı kararından birkaç dakika sonrasında Ekuban’a yapılan bir hareket vardı ve bu hareketi ne hakem ne de VAR değerlendirmedi. Çok fazla hakem konuşmayı seven biri değilim. Bu konu hakkında da daha fazla bir şey söylemek istemiyorum. Dediğim gibi beni çok üzen bir olay oldu. Kesinlikle istediğim ve beklediğim bir şey değildi."



"Gücüm yettiği sürece forma için elimden geleni yapacağım"

Taraftarların kendisine verdiği desteğe teşekkür eden Brezilyalı oyuncu sözlerini şöyle tamamladı:

"Taraftarlarımızın bana sosyal medya üzerinden gönderdikleri mesajların hepsini aldım. O desteği kesinlikle hissettim. Bütün bu destek için de minnettarım. Gücüm, yeteneğim yettiği ve elverdiği sürece ben bu forma için saha içinde her şeyi yapacağım. Bana gösterilen bu ilgiyi, sevgiyi, şefkati insanlara bir şekilde geri ödeyebilmeyi umuyorum. Büyük bir kulübün oyuncusuyum, bunun farkındayım. Trabzonspor’un kazanan bir kulüp olduğunu biliyorum. Başarılara aç ve her zaman daha iyisini yapmaya çalışan bir kulüp olduğumuzu biliyorum. Buna uygun hareket edeceğimi de mutlaka bilsinler. Ben bu forma için elimden gelen her şeyi her zaman yapacağım. Hepsine tek tek teşekkür ediyorum."

