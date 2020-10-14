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Bahattin Şimşek, Süper Lig'de ilk kez Trabzonspor maçında düdük çalacak Trabzonspor'da Djaniny Tavares Semedo sevinci

İHA

Bahattin Şimşek, Süper Lig'de ilk kez Trabzonspor maçında düdük çalacak Trabzonspor'da Djaniny Tavares Semedo sevinci

Süper Lig'in 5. haftasında oynanacak olan Trabzonspor Başakşehir maçının hakemi Bahattin Şimşek, ligde ilk kez bordomavililerin maçında düdük çalacak.
Süper Lig'in 5. haftasında Trabzonspor'un sahasında Başakşehir ile karşılaşacağı maçı hakem Bahattin Şimşek yönetecek. Şimşek’in yardımcılıklarını Mustafa Sönmez ve Osman Gökhan Bilir yapacak. Hakem kararlarıyla ilgili TFF yetkililerine serzenişlerde bulunan bordomavili camianın gözü Bahattin Şimşek'in vereceği kararlarda olacak.
Hakem Bahattin Şimşek, Süper Lig'de ilk kez Trabzonspor maçında görev yapacak. Şimşek, eçtiğimiz sezon bordomavililerin deplasmanda Gençlerbirliği'nin 20 ve Antalyaspor'u 31 mağlup ettiği müsabakalarda VAR koltuğuna oturmuştu. Üst Klasman Hakemi, Başakşehir'in ise ligde bir maçında düdük çaldı. Bahattin Şimşek, 201819 sezonunda Başakşehir ile Alanyaspor'un 11 berabere kaldığı maçı yönetmişti.
Başarılı hakem, bordomavililerin Ziraat Türkiye Kupası'nda Sivas Belediyespor'u 50 mağlup ettiği maçta görev almıştı.

Trabzonspor hazırlıklarını sürdürdü
Bordomavililer, evinde oynayacağı Başakşehir mücadelesinin hazırlıklarını sürdürdü. Teknik Direktör Eddie Newton yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda dayanıklılık çalışmaları gerçekleştirildi. Bordomavililer, yarın yapacağı idmanla hazırlıklarını sürdürecek.
Öte yandan Trabzonspor'un forvet oyuncusu Djaniny Tavares Semedo'nun da lisansı çıktı.

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