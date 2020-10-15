Kesilen ağacın altında kalan kişi öldü

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İnan KALYONCU/DÜZKÖY (Trabzon), (DHA)TRABZON'un Düzköy ilçesinde, yaylada motorlu testereyle kesim yapılan ağacın altına kalan Erkan Şahin (41), hayatını kaybetti.

Olay, öğle saatlerinde ilçeye bağlı Hırsafa Yaylası´nda meydana geldi. Bölgede izin kapsamında motorlu testereyle kesimi yapılan ağaç, Erkan Şahin'in üzerine devrildi. Çevredekiler tarafından ağacın altından çıkarılan Şahin, hastaneye kaldırıldığı sırada yolda yaşamını yitirdi. Evli ve 1 çocuk babası Erkan Şahin'in cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından otopsisi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Trabzon / Düzköy İnan KALYONCU

2020-10-15 21:33:14



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