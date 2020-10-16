Trabzon Havalimanı tekrar bakıma alınıyor Geçtiğimiz aylarda pist çalışması nedeniyle uçuş trafiğine kapatılan havalimanı bu sefer aydınlatma çalışmaları nedeniyle belirli saatlerde uçuşa kapatılacak

Türkiye’nin en önemli havalimanları arasında yer alan Trabzon Havalimanı aydınlatma çalışmaları nedeniyle bakıma alınıyor. Geçtiğimiz aylarda pist çalışması nedeniyle uçuş trafiğine kapatılan havalimanı bu sefer aydınlatma çalışmaları nedeniyle belirli saatlerde uçuşa kapatılacak.

Türkiye’nin en önemli havalimanları arasında yer alan Trabzon Havalimanı 20 Ekim 2020 tarihinde başlayacak aydınlatma çalışmaları nedeniyle belirli saatlerde uçuş trafiğine kapatılacak. Sabah 08.00 ve akşam 18.00 saatleri arası uçuş trafiğine kapatılacak olan Trabzon Havalimanı pistindeki aydınlatma sistemi ve kabloları yenilecek. Uçakları yanaştıran bütün aydınlatma sisteminin yenileceği Trabzon Havalimanı’ndaki çalışmaların Aralık ayının sonuna kadar bitirilmesi hedefleniyor. Tüm dünyayı etkisi altına alan Korona virüs (Covid19) nedeniyle yolcu sayılarının azalmasını fırsat bilen DHMİ, Trabzon Havalimanındaki aydınlatma sistemini yenileyecek.

1957 yılında hava trafiğine açılan ve 2 bin 640 metre uzunluğa, 45 metre genişliğe ve 7,5 metre banket genişliğine sahip pisti bulunan Trabzon Havalimanı 23 Nisan 2020 tarihinde başlayan pist yenileme çalışmaları nedeniyle Haziran ayına kadar uçuşlara kapatılmıştı. Asfalt söküm işlemlerinin ardından yeni asfalt katlarının döküm işleminin ardından hava trafiğine açılan Trabzon Havalimanı yaklaşık 5 ay sonra tekrar uçuşlara kapatılacak. 2019 yılında iç hatlarda 3 milyon 372 bin 231, dış hatlarda ise 394 bin 917 olmak üzere toplam 3 milyon 767 bin 148 yolcunun kullandığı Trabzon Havalimanı’nda iç hat inişkalkış yapan uçak sayısı 25 bin 930, dış hat inişkalkış yapan uçak sayısı ise 4 bin 405 olmak üzere toplam 30 bin 335 olarak gerçekleşmişti.

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