Trabzonspor, Başakşehir karşısında 3 puan hedefliyor



Tolga SAĞLAM / TRABZON,(DHA)Trabzonspor, Süper Lig´in 5´inci haftasında yarın sahasında konuk edeceği Medipol Başakşehir karşısından 3 puanla ayrılarak üst sıralara doğru yükselişe geçmek istiyor.

Ligde geride kalan 4 haftalık bölümde 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet ile hanesine 5 puan yazdırabilen bordo-mavililer, yarın sahasında 1 puanla ligin son sırasında yer alan Medipol Başakşehir´i ağırlayacak. Trabzonspor, bu maçtan galibiyetle ayrılarak üst sıralara doğru yükselişe geçmeyi hedefliyor. Medical Park Stadı´nda saat 19.00´da başlayacak karşılaşmada hakem Bahattin Şimşek düdük çalacak.

KADRODE DEĞİŞİKLİKLER OLACAK

Trabzonspor´da Flavio kart cezası nedeniyle bu maçta forma giyemeyecek. Ayrıca bordo-mavililerde Abdulkadir Parmak, Ekuban ve Nwakaeme´nin durumları yapılacak son kontrollerden sonra belli olacak. Teknik direktör Eddie Newton, son oynanan Gaziantep FK maçına göre kadroda bazı değişiklikler yapacak. Sakatlığının ardından kalede Erce´nin yerine yeniden Uğurcan´ın forma giymesi beklenirken, ayrıca yeni transferler Vitor Hugo, Djaniny, Diabete´nin yanı sıra Kamil Ahmet´in de görev alabileceği öğrenildi.

MUHTEMEL KADRO

Bordo-mavililerin yarın oynanacak Medipol Başakşehir karşılaşmasına şu 11 ile çıkması bekleniyor: "Uğurcan Pereira, Edgar Le, Vitor Hugo, Marlon, Baker, Kamil Ahmet, Abdülkadir Ömür, Afobe, Diabate, Djaniny

SAKAT: Ekuban, Abdulkadir Parmak, Nwakaeme (Belirsiz)

CEZALI: FlavioDHA-Spor Türkiye-Trabzon Tolga SAĞLAM

2020-10-16 10:43:04



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