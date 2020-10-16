Kangren olan parmağı kesildi, 'ihmal' iddiasına soruşturma açıldı



Selçuk BAŞAR-Tolga SAĞLAM/TRABZON, (DHA)TRABZON´da evinin etrafına duvar örmek isteyen Ali Yüksel'in (61) sağ elinin orta parmağını taş kesti. Yakınları tarafından hastaneye götürülen Yüksel'in kesilen parmağına dikiş atılıp, pansuman yapıldı. Ancak 2 gün sonra kangren olduğu ortaya çıkan parmak, ameliyatla kesildi. Ali Yüksel'in şikayeti üzerine İl Sağlık Müdürlüğü, ihmali olduğu öne sürülen personelle ilgili soruşturma başlattı.

Vakfıkebir ilçesinde yaşayan Ali Yüksel, 6 Ekim akşamı, evinin çevresinde inşa edilen duvara taş dizmeye başladı. Ancak taşlardan biri, Yüksel´in sağ elinin orta parmağını kesti. Ali Yüksel, yakınları tarafından hastaneye götürüldü. İddiaya göre, hastanede yapılan pansumanın ardından Yüksel, evine döndü. 2 gün sonra ise parmağının renginde kararma olduğunu fark edip, yeniden hastaneye gitti.

Yapılan kontrollerin ardından Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi´ne sevk edilen Yüksel´in parmağın kangren olduğu tespit edildi. Parmak ameliyatla kesildi.

Halen tedavi altında olan Yüksel ile ailesi, ilk müdahaleyi yapan sağlık görevlileri hakkında ihmal iddiasıyla şikâyetçi oldu. Şikayet üzerine İl Sağlık Müdürlüğü, soruşturma başlattı.

`PARMAĞIM KANGREN OLUNCA AMELİYATA ALINDIM´

Ali Yüksel, "Bahçede duvar yaparken düşen taş parmağımı kesti. Vakfıkebir Devlet Hastanesi'ne gittim. Parmağıma bolca tentürdiyot döktüler. Ben de onlara parmağımı uyuşturup, temizlemelerini söyledim. Sonra parmağıma dikiş attılar, yara sarılarak, kapatıldı. Daha sonra beni eve gönderdiler. İki gün sonra parmağımın karardığını gördüm. Tekrardan acile gittim. Bana ortopediye gitmem gerektiği söylendi. KTÜ aciline geldim, ortopediye yönlendirildim. Parmağım kangren olduğu için acilen ameliyata alındım. Enfeksiyon doktoru parmağımın kesilmesine karar verdi. Çünkü burada hayati tehlike söz konusuydu" dedi.

`SUÇ DUYURUSUNDA BULUNACAĞIM´

İlk tedavisinde ihmal olduğunu öne süren ve taburcu olduktan sonra savcılığa suç duyurusunda bulanacağını söyleyen Yüksel, "Parmağımı kestiler. Bir haftadır tedavi görüyorum. İhmal, uzuv kaybına neden oldu. Dikkatli olsaydılar, parmağımı temizleseydiler parmağımı kaybetmeyecektim. Parmağım ezik değildi, kesilmişti. Temizlemesi de kolay olurdu. Benim başım yandı, başkalarının yanmasın. Hastaneden çıktığımda suç duyurusunda bulunacağım." diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Trabzon Selçuk BAŞAR-Tolga SAĞLAM

2020-10-16 11:27:26



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