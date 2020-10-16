Trabzonspor'da bir oyuncunu testti pozitif çıktı

O kan grubuna sahip olanlar koronayı daha hafif atlatabilir!

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Trabzonspor, bir futbolcunun korona virüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Bordomavili kulüpten yapılan açıklamada, "Futbolcu kadromuz, teknik heyetimiz ve kulüp çalışanlarımıza rutin olarak uyguladığımız COVID19 testleri yapılmış, bir oyuncumuzda pozitif vakaya rastlanmıştır. Ev izolasyonuna alınan oyuncumuzun tedavisi sürmektedir" denildi.

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