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Trabzonspor'dan koronavirüs açıklaması

DHA

Trabzonspor'dan koronavirüs açıklaması


TRABZON,(DHA) - Trabzonspor, rutin sağlık kontrollerinde bir oyuncusunun Kovid-19 testinin pozitif çıktığını açıkladı. Bordo mavili kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:
"Futbolcu kadromuz, teknik heyetimiz ve kulüp çalışanlarımıza rutin olarak uyguladığımız COVID-19 testleri yapılmış, bir oyuncumuzda pozitif vakaya rastlanmıştır. Ev izolasyonuna alınan oyuncumuzun tedavisi sürmektedir."
Trabzonspor, Süper Lig'in 5'inci haftasında sahasında Medipol Başakşehir'i konuk edecek.DHA-Spor Türkiye-Trabzon
2020-10-16 13:25:18

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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