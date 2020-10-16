Trabzonspor'dan koronavirüs açıklaması

O kan grubuna sahip olanlar koronayı daha hafif atlatabilir!

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TRABZON,(DHA) - Trabzonspor, rutin sağlık kontrollerinde bir oyuncusunun Kovid-19 testinin pozitif çıktığını açıkladı. Bordo mavili kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Futbolcu kadromuz, teknik heyetimiz ve kulüp çalışanlarımıza rutin olarak uyguladığımız COVID-19 testleri yapılmış, bir oyuncumuzda pozitif vakaya rastlanmıştır. Ev izolasyonuna alınan oyuncumuzun tedavisi sürmektedir."

Trabzonspor, Süper Lig'in 5'inci haftasında sahasında Medipol Başakşehir'i konuk edecek.DHA-Spor Türkiye-Trabzon

2020-10-16 13:25:18



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