Trabzon Havalimanı belirli saatlerde uçuşa kapatılıyor

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Selçuk BAŞAR/TRABZON, (DHA)TÜRKİYE'nin hava trafiği yönünden en önemli havalimanları arasında yer alan ve yılda 29 binin üzerinde uçağın iniş kalkış yaptığı Karadeniz kıyısındaki Trabzon Havalimanı, aydınlatma çalışmaları nedeniyle bakıma alınacak. Havalimanı 08.00 ile 18.00 saatleri uçuşa kapatılacak.

Karadeniz kıyısındaki Trabzon Havalimanı pisti, 20 Ekim'de bakıma alınacak. Havalimanı, yapılacak aydınlatma çalışmaları nedeniyle saat 08.00 ile 18.00 saatleri arasında uçuşa kapalı olacak. Aralık ayının sonunda bitmesi beklenen çalışmalarla pistteki aydınlatma sistemi, kabloları ve uçakları yanaştıran bütün aydınlatma sistemleri yenilecek.DHA-Genel Türkiye-Trabzon / Merkez Selçuk BAŞAR

2020-10-16 14:38:38



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