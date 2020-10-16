Sıfır aldığı otomobili 'ayıplı' çıktı, 3 yıl sonra `misliyle değişim´ kararı verildi (2)

O kan grubuna sahip olanlar koronayı daha hafif atlatabilir!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



İSTİNAF KARARI, YARGITAY´A TAŞIDI

Trabzon´da 3 yıl önce satın aldığı sıfır kilometre otomobilin gövdesinde zamanla oluşan göçükler nedeniyle, aracı satan bayiye açılan davada, Tüketici Mahkemesi, 'ayıplı' olduğu tespit edilen aracın, `ayıpsız misliyle´ değiştirilmesine hükmetti. Samsun Bölge Adliye Mahkemesi 5'inci Hukuk Dairesi, davalı bayinin, istinaf başvurusunu reddederek tüketici lehine onadı. İlgili üretci firma da istinaf mahkemesi kararını son aşama yargı süreci olan Yargıtay´a taşıdı. Davada hukuki süreç devam ediyor.DHA-Genel Türkiye-Trabzon Fatih TURAN

2020-10-16 18:11:45



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.