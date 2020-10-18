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Havaya ateş eden gazi yakalandı; aracından silahlar çıktı

DHA

Havaya ateş eden gazi yakalandı; aracından silahlar çıktı


Fatih TURAN/DÜZKÖY (Trabzon),(DHA)TRABZON´un Düzköy ilçesinde tabancayla rastgele havaya ateş ettiği iddiasıyla jandarma ekiplerince gözaltına alınan gazi M.Ö.´nün (49) aracında silahlar, mühimmat ve 2 el bombası ele geçirildi. İfadesinde mühimmatları, olası terör saldırısından korunmak amacıyla taşıdığını söylelyen gazi, adli kontrolle şartıyla serbest bırakıldı.
Olay, dün akşam saatlerinde, ilçeye bağlı Alazlı Mahallesi´nde meydana geldi. Mahallenin Cevizli mevkisindeki dere kenarında sohbet eden arkadaş grubundan birinin tabancayla havaya ateş etmesinden rahatsız olan çevre sakinleri durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Şikâyet üzerine harekete geçen jandarma ekipleri, olay yerinden kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Kimliği tespit edilen şüpheli M.Ö. yakalanarak gözaltına alınırken, bölgede terk edilmiş araca rastlanıldı. Ekipler, 23 yıl önce özel harekat polisi olarak görev yaptığı Hakkâri´de teröristlerce girilen çatışmada yaralanarak gazi olan M.Ö.´ye ait olduğu tespit edilen araçta, savcılık izni kapsamında arama yaptı. Aramada; araç içinde silahlar, mermi ve 2 adet el bombası ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheli M.Ö., sorgusunun ardından sevk edildiği ilçe adliyesinde, çıkarıldığı mahkemece, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Gazi M.Ö., ifadesinde, ele geçirilen ve kendisine ait olduğunu itiraf ettiği mühimmatları, olası terör saldırısından korunmak amacıyla yanında bulundurduğunu söylediği belirtildi. Olayla ilgili, soruşturma sürüyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Trabzon / Düzköy Fatih TURAN
2020-10-18 18:11:27

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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