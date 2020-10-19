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Sümela Manastırı'na yoğun ilgi

DHA

Sümela Manastırı'na yoğun ilgi


Selçuk BAŞAR-Minel DURMUŞOĞLU/TRABZON (DHA) TRABZON´da, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, restorasyon çalışmalarının tamamlanması sonrası telekonferansla açılışını yaptığı Sümela Manastırı, ilgi odağı oldu. Manastır, koronavirüs tedbirleri kapsamında ateş ölçümü yapıldıktan sonra gruplar halinde ziyaretçilerini ağırlıyor.
Türkiye´nin inanç turizmi açısından önemli merkezlerinden biri olan Trabzon´un Maçka ilçesindeki tarihi Sümela Manastırı´nda, Şubat 2016'da başlayan restorasyon, çevre düzenlemesi, kayalıkların jeolojik ve jeoteknik bakımdan araştırılması ve güçlendirilmesi çalışmaları tamamlandı. Kaya düşme riskine karşı Eylül 2015'te ziyarete kapatılan Sümela Manastırı'nın avluya kadar olan bölümü, çevresinde gerçekleştirilen projelerin birinci etabının tamamlanması ile 25 Mayıs 2019'da ziyarete açılmıştı. Bölge turizmine büyük katkı sunan tarihi mekan, Bakan Ersoy´un katılımı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan´ın telekonferansla bağlandığı törenle 27 Temmuz'da ziyarete açıldı. Sosyal mesafe ve maske kuralı ile hijyenin ön planda tutulduğu manastır, ateş ölçümü yapıldıktan sonra gruplar halinde ziyaretçilerini ağırlıyor.
2 AYDA 100 BİN ZİYARETÇİ
Restore çalışmalarının tamamlanmasıyla yerli ve yabancı turistler, Sümela Manastırı´nı ziyaret etmeye başladı. Manastırın iç kısmında kurulan iskelelerin, sürdürülen çalışmaların tamamlanmasıyla kaldırıldığı, 5 yıldır ziyarete kapalı olan manastırın içinin ise tarihi dokuya özgü restore edildiği dikkat çekti. Ağustos ve Eylül aylarında 100 binin üzerinde kişi ziyaret ettiği manastırda daha önce kapalı olan ve ziyarete açılan bazı odalara ise konulan ekrandan tarihe ilişkin bilgiler yansıtılıyor.
`ÇOK GÜZEL BİR YAPI´
Manastırı ziyarete gelen Şükriye Yılmaz, "Beşinci kez geliyorum ama eşim ilk kez geliyor. O yüzden onu burada gezdirmek istedim. Eskiden böyle değildi, aşağıda baya bir değişiklikler olmuş. İç kısmında yenileme var, o yüzden çok gezemedik. Çok güzel bir yapı" dedi. Sercan Eren ise, "Hollanda´dan geliyorum, çok güzel buldum. Görülmesi gereken bir yer. Geçen yılda gelmiştim bir yere kadar açıktı, şimdi biraz daha açmışlar. Tamamen açıldığında tekrar gelmeyi düşünüyorum" diye konuştu.
Malatya'dan ziyarete gelen Gamze Ateş, "İlk gelişim buraya. Gördüğüm kadarıyla çok beğendim. Tarihi bir yer. Böyle bir yerinde korunup, restore edilmesi çok güzel bir şey. Fırsatım olursa bir daha gelmeyi isterim. Çok beğendim güzeldi" ifadelerini kullandı.
SÜMELA MANASTIRI
Maçka'da Karadağ'ın Altındere Vadisi'ne bakan eteğinde, yaklaşık 300 metre yükseklikteki ormanlık alanda kayaların oyulmasıyla yapılan Sümela Manastırı, halk arasında 'Meryem Ana' adıyla da biliniyor. Hakkında çeşitli rivayetler de bulunan ve kuruluşu bilimsel verilere göre 13'üncü yüzyıla uzanan tarihi manastırda, hizmet birimleri, misafirhane, mutfak ve ayazmanın dışında toplam 72 oda bulunuyor. Manastırda 2010 yılında binlerce kişinin katılımıyla düzenlenen ayini, Fener Rum Patriği Dimitri Bartholomeos yönetmişti.
DHA-Genel Türkiye-Trabzon / Maçka Selçuk BAŞAR/Minel DURMUŞOĞLU
2020-10-19 11:19:27

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