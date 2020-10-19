Gazi, aracından çıkan el bombalarını teröristlerden ele geçirmiş



Fatih TURAN/ TRABZON, (DHA)TRABZON´da, tabancayla rastgele havaya ateş ettiği iddiasıyla gözaltına alınan, aracında ise silahlar, mühimmat ve 2 el bombası ele geçirilip, adli kontrolle serbest kalan gazi emekli polis M.Ö.´nün (49) ifadesi ortaya çıktı. Gazi M.Ö., el bombalarını görev yaptığı sırada arazide teröristlerden ele geçirdiğini söyleyerek, `´Tedbirli olmak için aracımdaki mühimmatları yanımda taşıyorum" dedi.

Olay, önceki gün akşam saatlerinde, ilçeye bağlı Alazlı Mahallesi´nde meydana geldi. Mahallenin Cevizli mevkisindeki dere kenarında sohbet eden arkadaş grubundan birinin tabancayla havaya ateş etmesinden rahatsız olan çevre sakinleri, durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Şikayet üzerine harekete geçen jandarma ekipleri, olay yerinden kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Kimliği tespit edilen şüpheli M.Ö. yakalanarak gözaltına alınırken, bölgede terk edilmiş 1 araca rastlandı. Ekipler, 8 yıl önce özel harekât polisi olarak görev yaptığı Güneydoğu´da teröristlerce girilen çatışmada gözünden yaralanarak gazi olan M.Ö.´ye ait olduğu tespit edilen araçta, savcılık izniyle arama yaptı. Aramada, araç içinde silahlar, mermi ve 2 adet el bombası ele geçirildi.

Gözaltına alınan M.Ö., sorgusunun ardından sevk edildiği ilçe adliyesinde, mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

MÜHİMMATLARI TEDBİR AMAÇLI TAŞIYORMUŞ

Olayla ilgili soruşturma sürerken, ifadesinde mühimmatları olası terör saldırısından korunmak amacıyla taşıdığını söyleyen M.Ö., şunları söyledi:

''Araçtaki mühimmatlar bana aittir. Bu mühimmatlardan 2 adet el bombasını, daha önce görev yaptığım zamanlarda arazide teröristlerden ele geçirmiştim. Fişeklerin hemen hemen hepsi, yine görev yaptığım zamandan kullanmayanların yerine aldığım mermilerdir. Her ne kadar çatışma olaylarının üzerinden yıllar geçse de, tedbirli olmak, üzerimizden tedirginliği atamadığımız için aracımdaki mühimmatları yanımda taşıyorum. Silah ticareti ise kesinlikle yapmıyorum.'' DHA-Güvenlik Türkiye-Trabzon Fatih TURAN

2020-10-19 11:27:12



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